Chceš tu přespat? Tak se ale snaž!

Svitavy - Zatímco obvykle přebývají bezdomovci na nádražích, ve Svitavách to bude pro velkou část z nich jinak. Město zahájilo boj s bezdomovectvím.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Město pro lidi bez přístřeší – shodou okolností hned vedle nádraží – otevírá nový objekt, sestavený z unimobuněk. Není to ale žádná architektonická hrůza, areál působí už díky pastelovým barvám velmi moderně. Bezdomovci se tady budou moci ohřát v denním centru, ve vedlejším sektoru mají k dispozici noclehárnu. A pokud ukážou, že se umí chovat slušně a také se postavit k práci, třetím „levelem“ pro ně může být další část s azylovým domem, kde již budou moci využívat základní životní standard.

Podmínky budou ale tvrdé, absence opilosti jen jen jednou z mnoha. „Nic nebudou mít zadarmo. Najali jsme dva asistenty tréninkového zaměstnávání, kteří budou v podstatě učit klienty pracovat a dostávat je do pracovního procesu. Budou na to dohlížet a učit je, aby dokázali chodit včas do práce, střízliví a oblečení tak, jak mají. Klienti, pokud se dobře zapracují, budou zaměstnáni pod městem Svitavy na DPP či DPČ a budou vždy vykonávat služby pro město – tedy hlavně úklid a údržbu, zametat chodníky a podobně,“ vysvětluje Sandra Pařízková, vedoucí projektu a Sociálních služeb města Svitavy.

Celý objekt bude navíc pod dohledem kamerového systému. Noclehárna bude za 30 korun za noc, vybavený pokoj včetně televize v azylovém domě vyjde na 120 na den.

V celém objektu, který má tvar dvora ve tvaru U, vzniklo nízkoprahové denní centrum s kapacitou 12 osob, noclehárna s osmi lůžky pro muže a čtyřmi lůžky pro ženy a azylový dům pro osoby bez přístřeší s kapacitou 16 lůžek pro muže a 3 lůžka pro ženy. Šance, jak se celý projekt nazývá, nabídne také navazující sociální služby. Celkové náklady na Šanci činily 20 milionů, z toho dotace EU představovala téměř 18 milionů.

Boj s bezdomovectvím

Nový objekt Šance pod svitavským nádražím je jen prvním v sérii kroků, kterými chce radnice vyhnat povaleče z centra města.

Magistrát ještě v prosinci připraví protialkoholní vyhlášku, která se bude vztahovat na centrální náměstí Míru a také okolí marketů, kde se bezdomovci sdružují nejčastěji. Ve Svitavách doposud žádné omezení konzumace alkoholu nebylo, a to ani v okolí škol.

Vůbec nejzajímavějším a unikátním krokem však bude na leden chystaná informační kampaň zaměřená na veřejnost o tom, jak se chovat k bezdomovcům. Ta se bude konat ve foyer marketů. Sociální pracovníci tam budou oslovovat zákazníky a vysvětlovat jim, jak je kontraproduktivní bezdomovce obdarovávat krabicovým vínem a penězi. Almužny ze soucitu podle radnice v tomto případě jen vše zhoršují.

„Chceme veřejnost seznámit s negativními důsledky této jejich ‚pomoci‘ bezdomovcům. Ti se nám pak povalují právě v okolí marketů nebo na náměstí,“ řekl starosta Svitav David Šimek. Ve Svitavách je zhruba 70 bezdomovců.