Svitavy - I když se to především podle počasí vůbec nezdá, prázdniny se blíží. Především rodiče menších dětí řeší, jak svou ratolest zabavit během dvou měsíců volna.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/ Tereza Dolinová

Pokud chcete ještě své dítě poslat na letní tábor, máte asi poslední možnost si to rozmyslet. Některé tábory jsou už obsazené. V jiných zbývá několik posledních míst.

I kluci vaří

Hned sedm táborů pořádá dům dětí v Moravské Třebové. „Tradičně největší zájem je o tábor na Srnčí. Jeho kapacita je naplněna vždy už na konci března," říká Martina Krajíčková z domu dětí v Moravské Třebové. Zájem je také o příměstské tábory. Ty jsou vhodné hlavně pro mladší děti, které nejsou zvyklé spát mimo domov a rodiče tak nemusí řešit hlídání o prázdninách. „Letos pořádáme tři a zbývá nám posledních pár míst," uvádí Martina Krajíčková. Každý tábor organizátoři tematicky na něco zaměřili, má nějaké ústřední téma. Příměstský tábor Pohybem ke zdraví a kráse je zaměřen na sport a zdravý životní styl obecně. Velmi populární téma je vaření. Vaří se v televizních pořadech, v rádiích, populární jsou časopisy s recepty. Základy vaření se budou tedy učit holky a kluci také na táboře Kreativ. „Zajímavé je, že o vaření mají větší zájem kluci než děvčata. Například v kroužku vaření máme už několik let velkou převahu chlapců, zatímco například v horolezeckém kroužku jednoznačně vedou děvčata," dodává Martin Krajíčková. I na tento tábor mohou rodiče své malé kuchaře přihlásit.

Volná místa jsou ještě také na některých táborech, které pořádá dům dětí v Litomyšli. Přihlásit tak mohou rodiče své děti na příměstský keramický, dramaticko-hudebně-hravý s dotekem angličtiny nebo sportovní. „Sportovní tábor je lehce adrenalinový, ale to spíš názvem. Rozhodně není cílem děti odradit nebo přetěžovat. Doporučený věk je od jedenácti let a plánované aktivity jsou přizpůsobeny tomuto věku, včetně lanového parku a lezecké stěny. Cyklo výlety se uskuteční podle počasí a tempo bude rovněž spíše prázdninové. V případě nepřízně počasí se aktivity budou přesunovat do sportovní haly," říká ředitel litomyšlského domu dětí Josef Štefl. Ty, co se zajímají o kulturu Mexika, možná nadchne červencový tábor ve Svratouchu. Mexiko je jeho podtitulem.

Dům dětí a mládeže Tramtáryje ve Svitavách připravil tři příměstské a několik pobytových táborů. Volná kapacita je na táboře ve Svratouchu s celotáborovou hrou „Toulky českou hyste(o)rií", kde bude pro děti připravena spousta soutěží, pobyt v přírodě a koupání. Pracovníci domu dětí plánují také vodácký tábor na řece Vltavě. Táborníci by bydleli v chatkách a jízda po řece by byla na raftech, které jsou bezpečné i pro menší děti. „Vloni se tábor neuskutečnil z důvodu malého počtu přihlášek. Pokud ho neotevřeme ani letos, tak plánuji na příští rok tento tábor organizovat pro rodiče s dětmi," vysvětluje ředitel domu dětí Robert Snášil.

Až do Rumunska

Z pestré nabídky příměstských i pobytových letních aktivit si můžete vybrat ve středisku volného času Mozaika v Poličce. I tady je ještě pár volných míst. Zajímavě a trochu i adrenalinově vypadá vodácký tábor v Rumunsku. Podle ředitelky Zdeňky Švecové se ho ale mohou zúčastnit i děti, které ještě nikdy nebyly na vodě. Na dobrodružnou pouť po stopách minulosti se vydají účastníci tábora Maděra. Možná potkají i Asterixe a Obelixe. Děti do patnácti let se mohou přihlásit také na sportovní tábor. Volná místa jsou i v Jeslích na vodě, což je tábor pro rodiče s dětmi.