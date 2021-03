Charita ve Svitavách se rozhodla v současné náročné době pomáhat matkám samoživitelkám.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Ve spolupráci s Charitou České republiky aktuálně nabízí svitavská pobočka pomoc v tíživé finanční situaci matkám, které se samy starají o děti. „Na základě sociálního šetření můžeme pomoci těm, které to potřebují. Pokud znáte ve svém okolí maminku, která otáčí každou korunu třikrát, nebo jste to právě vy, kdo takovou pomoc vyhlíží, ozvěte se nám,“ vzkázala svitavská charita maminkám. Ženy mohou svitavskou charitu kontaktovat do zpráv na facebookové stránce nebo také telefonicky na čísle 733 676 725.