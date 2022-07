Zastupitelé Svitav poskytnou finanční pomoc místní charitě. Jde o vratnou dotaci ve výši osm milionů korun na předfinancování obnovy a rozšíření vozového parku Charity Svitavy.

Charita Svitavy | Foto: Archiv

Díky projektu si charita pořídí devět osobních aut typu Plug in hybrid. Celkové výdaje projektu činí 8,8 milionu korun a svitavská charita na něj získala evropskou dotaci ve výši 95 procent. Dotaci však dostane až po koupi vozidel, proto chce město organizaci pomoci. Do městské kasy se má osm milionů korun vrátit do 30. června 2023.