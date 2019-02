Vysočina – Dveře, které nejdou otevřít. Dveře, které otevřít jdou, ale jen za použití značné síly. Sníh v chodbičkách, nevytopené prostory.

Motorový vlak na trati Havlíčkův Brod – Čerčany, kterým ve středu reportéři Deníku dopoledne jeli, projíždí železničním přejezdem za Světlou nad Sázavou. Přestože šlo o starý typ, základní komfort cestujícím přece jen nabídl. | Foto: DENÍK/Jaromír Kulhánek

S tím vším se v současné době potýkají v některých vlacích Českých drah cestující na Havlíčkobrodsku a Žďársku.

Případ první: podvečerní rychlík Praha–Brno. „Jezdívám tímto vlakem pravidelně do Přibyslavi. Chtěla jsem vystoupit, ale dveře vagonu nešly otevřít. Společně s dalšími cestujícími jsme proto museli přeběhnout do sousedního vozu, a teprve tam se nám vystoupit podařilo,“ svěřila se Jana Petrásková a dodala, že teď si v rychlíkové soupravě vybírá vagony, kde je na dveřích výrazná žlutá tabulka s oznámením, že zabezpečovací zařízení bylo ze dveří odebráno. „Tak mám šanci, že se dveře bez problémů otevřou,“ řekla Petrásková.

Případ druhý: odpolední osobní vlak z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou. Soupravu tvoří dva vagony. Jeden klasický zelený s kupé, druhý je modrý, patrový. Lidé, kteří chtějí nastoupit v Pohledských Dvořácích, musí napnout všechny síly, aby červené kliky u modrého vagonu rozpohybovali a s nimi i dveře. „Měl jsem co dělat, abych dveře otevřel. Kdyby tady nastupovala nějaká žena, nebo subtilnější muž, dveře by rozhodně sám neotevřel. Musel by se spolehnout na všímavost a pohotovost průvodčího,“ uvedl pro změnu Jaroslav Konečný ze Ždáru nad Sázavou.

Bezradná průvodčí

Případ třetí: ranní osobní vlak na trati Žďár nad Sázavou–Havlíčkův Brod. Cestující chtěl vystoupit ve stanici Hamry nad Sázavou. S klikou dveří u běžného zeleného vagonu lomcuje marně. Vlak se nakonec rozjede a muž musí vystoupit až na další stanici v Sázavě. Svěřuje se průvodčí. Ta je ale bezradná.

Všechny uvedené případy zaznamenali reportéři Deníku v průběhu několika uplynulých dní. I jiná média obdobné problémy zaznamenala. Český rozhlas Region přinesl tuto zprávu: „Lidé z okolí Světlé nad Sázavou si stěžují na vlaky. A to na úroveň osobních železničních vagónů. České dráhy nasadily na trati Havlíčkův Brod-Kolín několik kompletně opravených vozů, zbytek jsou ale použité a značně zdevastované vagóny, u kterých nejdou podle cestujících otevřít dveře a často do nich fouká. Dráhy uznávají, že úroveň nelze srovnávat s novými vagóny. Kritiku ale odmítají.“

Středa 10. ledna, nádraží ve Světlé nad Sázavou: Pár minut před půl jedenáctou dopoledne přijíždí na páté nástupiště červený od Havlíčkova Brodu motorák. Ve Světlé nechává část cestujících, nabírá nové a míří si to na Ledeč a dále na Čerčany.

Má malé zpoždění, ale většinu z pasažérů to netrápí. Přisedají k ostatním, kteří jsou rádi, že konečně našli volné sedadlo. „V Brodě nastoupila velká skupina důchodců, obsadila všechna místa a ostatní se museli tísnit v uličce,“ říká paní se zrzavým drdolem na hlavě a na koženkovou lavici pokládá dvě nákupní tašky. Stěžuje si, že by každý cestující měl mít šanci si sednout.

Průvodčí má však jasný argument: „Každá větší výprava by měla před cestou počáteční stanici požádat, aby k požadovanému vlaku připojila vagón navíc. Za jízdy s tím už neudělám nic,“ reaguje logicky.

Lokálka opouští město a projíždí kolem zasněžených Stvořidel. Zima ovládla romantickou krajinu, ale ne vlakovou soupravu.

Třicet let na trati

Uvnitř je příjemně a z postranního topení fouká cestujícím na nohy teplý vzduch. Vezmeme-li v úvahu, že vlak křižuje místní tratě už přes třicet let, je skoro s podivem, jak vše funguje. Cestující už se ale s technickými závadami v minulosti setkali. Problémy bývají hlavně s přetopenými nebo naopak vymrzlými soupravami.

„Jednou se mi stalo, že topení ve vlaku začalo čoudit a pak chytlo. Na nádraží v Ledči se špatný vagón musel odstavit a všichni jsme se museli vměstnat do toho, který byl v pořádku,“ vzpomíná na komplikaci třicátník Marek.

Nemilá zkušenost se zimními vlaky ho potkala i před dvěma lety: „Cestoval jsem ve vagónu, kterému šly otevřít jen jedny ze čtyř dveří, ostatní byly zamrzlé. Dovedete si představit tu tlačenici, která vznikla, když chtělo vystoupit víc lidí.“ Vlakem prý cestuje výjimečně, kromě špatného technického stavu mu vadí i jiné záležitosti. „Vagóny jsou špinavé, často něco nefunguje. Za ty ceny, které se platí, bych čekal větší komfort. Raději jezdím autobusem, protože je to pohodlnější,“ vysvětluje.

Na nádraží v Ledči nad Sázavou vlak opouštíme. Musíme konstatovat, že tento spoj základní parametry odpovídajícího komfortu cestujících splnil. Byť šlo o vlak starý.

Denně stovky vlaků

Přestože je neutěšený stav českých vlaků obecně známý, mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský se v odpovědi na otázky, které mu Deník ve středu položil, postavil vyhýbavě a s ironií: „To, že se v minulosti na našich soupravách objevily závady, nic neříká. Dříve stál rohlík třicet haléřů, a my s tím teď také nic nenaděláme. Na Vysočině vypravujeme každý den stovky vlaků, je možné, že se občas objeví nějaká závada. Bavme se o konkrétních problémech konkrétních vlaků, konstatoval Šťáhlavský. Cestujícím, kteří prožili to, co jsme výše uvedli, vzkázal jediné: pokud se setkají s tím, že něco ve vlaku nefunguje, mají kontaktovat tiskové oddělení Českých drah, které se jejich případem bude zabývat.

Vysočina a Liberecko

Pro úplnost je nutné dodat, že na Vysočině bude už v dohledné době jezdit sedmnáct nových vagonů. K opraveným starým lokálkám České dráhy časem připojí i zcela nové nízkopodlažní soupravy. Dráhy proto vypsaly výběrové řízení na třiatřicet souprav. Nejdřív je dostanou Liberecký kraj a právě Vysočina.

reportéři Deníku