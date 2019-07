Na konci roku 2021 už by na trase státovky I/37 z Hradce přes Pardubice a Chrudim neměl být jediný špunt.

Už na jaře se silničáři pustili do dostavby mimoúrovňové křižovatky u Globusu, která umožní od Hradce pohodlně a bez současného dlouhého čekání na křižovatce sjet do centra Pardubic. Tady by mělo být hotovo hned zkraje příštího roku.

Ještě letos na podzim pak vyjedou stavební stroje na zbývající dva problematické úseky. Těmi jsou zkapacitnění velké křižovatky Palackého, kde se sjíždí k Lidlu a pardubickému nádraží, jednak druhá etapa obchvatu Chrudimě, která tranzit vyvede až za Slatiňany.

Obě tyto stavby už jsou kompletně připravené včetně vykoupených pozemků. Výstavba potrvá dvě stavební sezony, takže hotovo by mělo být na konci roku 2021.

Jediným rizikem oddálení jsou už jen výběrová řízení na zhotovitele. Naopak překvapivé objevy při záchranném archeologickém výzkumu u Slatiňan prý termín neohrozí.

„Vzhledem k četným archeologickým nálezům bude prodloužen termín pro dokončení výzkumu do listopadu. To ale zároveň počítáme se zahájením stavby, takže průzkum ji neohrozí,“ uvedl šéf pardubického Ředitelství silnic a dálnic Bohumil Vebr.

Naproti tomu obchvat Svitav, který se původně měl stavět společně s obchvatem Chrudimě, má zhruba roční zpoždění. Silničáři totiž na trase, která je dvakrát tak dlouhá, ještě nemají vykoupené všechny pozemky. ještě letos by tady ale měly začít archeologické výzkumy.

Ještě o dva roky delší skluz má příprava logicky nejnáročnějších obchvatů Pardubic. A to jak jihovýchodního od chrudimské výpadovky k Černé za Bory, tak i severovýchodního z Dubiny ke Globusu. Tady se silničáři teprve hádají s majiteli pozemků o výši náhrady a podle všeho se zdá, že se plánovaný termín zahájení obou staveb v roce 2022 nestihne.

A na jihozápadní obchvat Pardubic od Přelouče kolem letiště si počkáme ještě mnohem déle.