Moravská Třebová - V okolí města vznikne nová naučná stezka. Síť stezek povede kolem Hřebečského hřbetu až do Mladějova. Na své si přijdou nejen turisté a cyklisté, ale také vozíčkáři nebo rodiny s dětmi.

NAD DOLY vyroste vyhlídková plošina. Namalovaný plánek už má autor stezky František Žáček doma. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

V současné době už pracují autoři na projektech drobných staveb, které doplní zvláštnosti přírody v této lokalitě. „Nad doly vybudujeme několikametrovou vyhlídkovou plošinu a na vrchu Strážné potom rozhlednu. Plánujeme také maketu portálu štoly Josefka s hornickým přístřeškem, který poslouží jako otevřený altán. Kopii navrhujeme podle dobové fotografie z roku 1860,“ vysvětluje jeden z autorů stezky František Žáček.

Další hornické přístřešky najde turista u dolů Hugo Karel a Gerhard. Tady vede cesta přes propadliny a kamenné laviny, u rezavého potoku uvidí velké kaskády.

Druhou stezku naplánovali na Mladějovsku. „Momentálně připravujeme partnerské smlouvy, protože v oblasti Hřebečských důlních stezek pracuje Průmyslové muzeum v Mladějově a Lesy ČR, které chystají projekt naučných stezek Boršovský les,“ uvedl Lumír Moučka. Ve štolách vznikne nová zastávka, takže lidé se sem dostanou také úzkokolejkou.

Do oblasti se ale nepodívají pouze pěší turisté. Autoři počítají také s postiženými návštěvníky a dětmi v kočárku. „V úseku dlouhém čtyři kilometry položíme speciální asfaltový povrch, takže stezka nezůstane pro vozíčkáře uzavřená,“ říká František Žáček. Do budoucna počítají autoři také se zapojením kaple na Hřebči. Ta je několik let odsvěcená, ale jednou by z ní mohlo vzniknout třeba muzeumhřebečského baroka.

Výchozím bodem při putování se stane moravskotřebovský zámek. „Do sklepení černé kuchyně starého zámku umístíme unikátní výstavu geologie,“ dodává Žáček.

Radní věří, že první turisté se do dolů vydají ještě letos. „Pardubický kraj zařadil náš projekt mezi priority v Českomoravském pomezí. Realizace totiž není nákladná. Žádost o osm milionů korun z Unie podáme do konce března,“ uzavírá místostarosta Václav Mačát.

V lokalitě dosud stoijí cedule životu nebezpečno. Podle autorů stezky ale tragédie na stezce hrozit nebude, pokud lidé neporuší daný řád.