Růžový palouček u Újezdce na Litomyšlsku se může stát centrem Čechů žijících v zahraničí nebo těch, kteří se k českým kořenům hlásí. Řekl to při středeční návštěvě paloučku ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

„Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo anketu na určení Dne Čechů v zahraničí, proto jsme v rámci návštěvy ministra Petříčka zahrnuli do programu právě Růžový palouček, který by se z našeho pohledu mohl stát centrem českých exulantů. Budeme chtít ve spolupráci s ministerstvy zahraničí, místního rozvoje a kultury hledat cestu, jak zde vybudovat důstojné prostředí pro krajany, kteří žijí v zahraničí nebo potomky Čechů, kteří odešli například na konci 19. století do Spojených států amerických. Celé řada z nich například v Texasu či Chicagu se velmi hrdě hlásí k odkazu svých předků a určitě by vznik takového místa uvítali,“ sdělil hejtman Martin Netolický. V úvahu připadá výstavba příjezdové komunikace nebo parkovacích ploch.