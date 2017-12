Česko zasáhne extrémně silný vítr. Meteorologové doporučují zajistit okna

Ve východních Čechách, na Českomoravské vrchovině a na Moravě a ve Slezsku bude během dnešního odpoledne zesilovat vítr. Od večera do úterního rána může místy v nárazech v nižších polohách dosahovat rychlosti kolem 90 km/h, ojediněle kolem 110 km/h, na hřebenech hor pak kolem 145 km/h.

Extrémně silný vítr očekávají meteorologové v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku. Během úterního dopoledne tam začne vítr slábnout. Vyplývá to z dnešních aktuálních dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha s extrémním stupněm nebezpečí pro Moravskoslezský kraj a Jesenicko platí od půlnoci do úterních 10:00. Upozornění před velmi silným větrem platí do půlnoci pro celý Olomoucký a Moravskoslezský kraj, po půlnoci pak už pouze pro Olomoucko, Prostějovsko Přerovsko a Šumpersko. Ve Zlínském, Jihomoravském, části Pardubického kraje a na Žďársku hrozí silný vítr od dnešního poledne do úterních 10:00.

Během úterního rána pak začne vítr zesilovat v severozápadních, severních a středních Čechách a v Praze. V nižších polohách dosáhne v nárazech rychlosti kolem 70 km/h, na horách kolem 90 km/h, zeslábne později odpoledne, uvedl ČHMÚ.

Silný vítr foukal na východě země už v neděli odpoledne. Stromy padaly především ve Zlínském a Olomouckém kraji. Hasiči z Olomouckého kraje měli od nedělního odpoledne až do dnešního rána tři desítky výjezdů. Většinou šlo o popadané stromy, v Olomouci a v Přerově však zasahovali také kvůli uvolněným plechům na střechách.

Meteorologové proto lidem doporučují, aby zajistili okna a dveře a upevnili volně položené předměty. Motoristé by měli jezdit maximálně opatrně, protože větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelným. Návštěvníci hor mají omezit túry, nechodit zejména do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby.