Dětské hřiště Ottmarova, Holice

Kde? Klidná otevřená lokalita v řídce zastavěné části na severním okraji města.

Proč? Obsahuje lanovou dráhu, houpačky, kolotoč, prolézačky, skluzavku, pískoviště. Hřiště je určeno dětem do 10 let. Není oplocené a lze je využívat celoročně v době od 8 do 20 hodin.

Další zajímavosti: K posezení a odpočinku slouží přístřešek s lavičkami

Dětské hřiště v Holicích.Zdroj: Deník/Marek Nečina