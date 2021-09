V červeném cyklopruhu na Svitavské ulici v Moravské Třebové občas projede cyklista. Většinou jde o lidi, kteří jedou do centra nakoupit. „Stejně většina místních jezdí po Třebové autem. Město je malé, mohli by chodit pěšky nebo jezdit na kole než smradit do vzduchu,“ řekl Miroslav Dvořák, který projel kolem na bicyklu.

O tom, že jízdní kolo není v Moravské Třebové tak rozšířený dopravní prostředek, mají jasno i na radnici. „Připadá mi, že jakmile uděláme jakékoliv omezení na komunikacích, tak je zle. Určitě ve městě převažují auta. Rodiče vozí děti dokonce jen ze Západní ulice na školu Palackého, což je ani ne 400 metrů. Na tak malém území by měla cyklodoprava převažovat,“ uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Mička.

Před lety město nechalo ve Svitavské ulici namalovat rudé cyklopruhy. Byla to chyba, tvrdí nyní vedení radnice. Na opraveném úseku příjezdové komunikace už pruhy pro cyklisty nebudou a zmizí i současné rudé pruhy, kde nesmí zastavit ani auto, které přiveze zboží do obchodu. Téma je ve Třebové stále kontroverzní, protože cyklopruhy omezují dopravu.

„Od ulice J. K. Tyla směrem na Svitavy, kde nyní děláme novou komunikaci, už nebudeme koridor pro cyklisty vymezovat. Nicméně na silnici počítáme s piktogramy. Na každé straně vozovky půjde o úsek široký 1,5 metru, ale nebude už bránit tomu, aby tam auta mohla zastavit,“ vysvětlil Mička. Stávající červené pruhy zmizí, město je chce proměnit v přerušovanou čáru. „Zatím jsme k odstranění nepřistoupili. Čekáme, až to trochu sleze, aby to nebylo finančně tak náročné,“ podotkl místostarosta Petr Frajvald.

Každopádně s cyklisty se v Moravské Třebové do budoucna počítá. Město získalo dotaci na stavbu cyklostezky do sousedního Útěchova. Ta povede od křižovatky na Boršov směrem do Útěchova po levé straně silnice. Stavba začne příští rok na jaře. „O cyklostezce do Útěchova se hovořilo asi deset let. Na této silnici totiž dochází k častým kolizím chodců a cyklistů s auty. Je to nebezpečný úsek,“ sdělil starosta Mička. Cyklostezka dlouhá zhruba kilometr vyjde na deset milionů korun. Město nyní chystá výběrové řízení na dodavatele.

Útěchov není jedinou vesnicí na Moravskotřebovsku, kam povede cyklostezka. V budoucnu má celý region propojit síť cest pro chodce a cyklisty. Jednou z nich bude i cyklostezka do Starého Města. „Řešíme propojovací stezku na Staré Město. Je zpracována studie, vymezen koridor, kudy by měla vést, ale vše je na pozemcích Starého Města a to by mělo být nositelem žádosti o realizaci,“ dodal Mička.