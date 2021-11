Na trať už podruhé za sebou nevyjede Mikulášský parní vlak, který pravidelně brázdí Orlickoústecko. „Moc jsme se těšili, měli jsme koupené lístky a zase nic,“ posteskla si maminka tříletého Jakuba. Ta chtěla původně se synem nastoupit do lokomotivy Skaličák v sobotu 28. listopadu v Letohradě a s čertovským vlakem putovat až do Dolní Lipky.

O peníze za jízdenku však lidé nepřijdou. „Pokud si již někdo jízdenky na naše Mikulášské parní vlaky zakoupil, může je v osobní pokladně Českých drah vrátit zpět a zaplacené jízdné mu bude v plné výši vráceno,“ uvedl obchodní manažer Českých drah Tomáš Netolický.

Psali jsme již:

Olympic v Litomyšli zahraje. Trhovci ale někde přijdou zkrátka

A ruší se také Mikulášská jízda mezi Chocní, Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Podle mluvčího Českých drah Lukáše Kabáta budou náhradní akce záviset na epidemiologické situaci.

Peklo nebude v Litomyšli, ale v nemocnicích

Lucifera si tento rok nezahraje ani ředitel Smetanova domu v Litomyšli Leoš Krejčí. „Důvody, proč akci rušíme, jsou dva. Jednak kvůli situaci, která nastala, nebo respektive teprve nastane. Peklo by totiž mělo být až za deset dní a tou dobou už bude asi peklo ve všech nemocnicích,“ povzdechl si Krejčí.

Dalším důvod je personální, kdokoliv z herců se může ocitnout v izolaci či karanténě, a to by celý program značně zkomplikovalo. „Mrzí nás to hodně. Za těch skoro deset let, co to děláme, jsme už docela dobrá parta. Vždycky se těšíme, že vypneme a ocitneme se v jiném světě,“ dodal Krejčí.

A čertovskou párty už podruhé nezažijí ani v Šanově u Červené Vody. Tam se tradičně scházejí alpští čerti, krampusáci. Dřevěné a strašidelné masky obyčejně doplní černí andělé i vlkodlak v kleci. Letos se jich však místní ani přespolní nedočkají.

Více zde:

Krampusáci na Šanov nedorazí. Podívejte se na minulé ročníky čertovského procesí

„Nechceme se lidí ptát, jestli jsou naočkovaní nebo ne a rušit tím vánoční náladu,“ vysvětlila pořadatelka Michaela Procházková.

Program zatím neruší v Žamberku. Tam se mikulášská družina nejspíše projede městem v kočáře taženém koňmi. „Akce se uskuteční jen za dobrého počasí a jen pokud bude možno dodržet platná protiepidemická nařízení. Pro aktuální informace, mapku průvodu a další novinky sledujte náš web,“ upozornilo středisko volného času Animo, které je pořadatelem.