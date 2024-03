„Přepočet na sto tisíc obyvatel ukazuje, že nejvyšší nemocnost je v okrese Chrudim, a to 200. Následuje Pardubicko se 65 případy, Svitavsko 31 a v okrese Ústí nad Orlicí 63,“ uvedla zástupkyně ředitelky krajské hygienické stanice Jana Daňková.

Černým kašlem podle statistiky nejvíc trpí mladí lidé ve věkové skupině 15 až 19 let a dále jsou to dospělí ve věku 45 až 54 let. Nakažlivé onemocnění se nevyhnulo ani čtyřem dětem ve věku do jednoho roku, které nemohly být ještě řádně očkovány. „Co se týče pohlaví, není tam rozdíl, je to tak půl na půl. A v časovém sledu od začátku roku vidíme narůstající trend, počty stále rostou. V posledních třech týdnech jsme měli 55, 55 a 64 hlášených případů. Nyní probíhá další týden, který ještě nelze uzavřít, ale máme 52 případů, takže možná dosáhneme nebo překonáme číslo 60,“ dodala hygienička.

Černý kašel se šíří krajem. Těžký průběh onemocnění mělo i miminko z Chrudimska

První příznaky černého kašle vypadají jako běžné nachla­zení. Objeví se mírná horečka, rýma a suchý kašel. Ale po jednom nebo dvou týdnech kašel nabývá na intenzitě. „Bylo to hrozné, dcera se nemohla kašle zbavit, záchvaty ji trápily zejména v noci, kdy docházelo i ke zvracení. Nakonec se ukázalo, že je to skutečně černý kašel. Okamžitě dostala antibiotika," říká Aneta, maminka čtyřleté Verunky z Pardubic.