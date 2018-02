Černá můra včelařů je tady: Dolní Újezd ohlásil včelí mor

Litomyšlsko – Včelaři v regionu mají obavy o svá včelstva. Po letech se opět v regionu objevil včelí mor. Tentokrát se nákaza objevila u jednoho včelaře v Dolním Újezdu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Včelí mor se objevil u soukromého chovatele. Byli jsme tam s veterinářem na kontrole a odebrali jsme další vzorky ze včel, které má přesunuté,“ říká předseda Včelařů Litomyšl Jiří Brokeš. Podle něj byl újezdský včelař statečný, protože z 250 včelařů ze spolku dalo vzorky na včelí mor jen deset chovatelů.



„Mor je bakterie, která se rozšiřuje spóry a pro člověka je neviditelná. Může být v úlu mnoho let a nic se neděje. Projeví se až u oslabených včel,“ vysvětluje včelař Jiří Brokeš.



Včely újezdského chovatele se zřejmě nakazily jinde, možná vykradly zásoby jiných včel, které následně i spotřebovaly. Zatím je ale na likvidaci včelstev čas a chovatelé v regionu nemusí propadat panice.



OCHRANNÉ PÁSMO

„Až začnou včely někdy v březnu plodovat, uděláme další kontroly, celé včelstvo přejdeme a zjistíme, jestli jsou u plodů klinické příznaky. Napadené usmrtíme, spálíme úly. Jestli má přes 50 úlů a budou dva nebo čtyři napadené, tak se spálí jen ty a nic víc. Zbytek zůstane a bude se standardně dál prohlížet,“ přibližuje postup Jiří Brokeš.



Pokud se potvrdí pozitivní nález, tak veterinář vyhlásí ochranné pásmo tři kilometry. Odtud se nesmí včely převážet ven, aby se mor nešířil dál. „Na výroční schůzi přinesli včelaři další desítky vzorků a my bychom měli za týden mít jakousi mapu, na které uvidíme, jak je nákaza rozšířená. Může to být podél Desinky nebo přelet roje. Ale taky se už nemusí žádný další případ objevit,“ dodává včelař.



V kraji se včelí mor objevil i před pěti lety. „V Proseči bylo stanoviště dvanácti včelstev, u kterých se našel mor. Byla napadená dvě včelstva. Usmrtili je a úly spálili. Deset úlů tam zůstalo a stojí tam dodnes,“ připomíná Jiří Brokeš. Vloni se objevil včelí mor v Hynčině, do ochranného pásma spadl Dětřichov u Moravské Třebové, Staré Město, Tatenice, Třebařov a další obce.



Včelí mor je onemocnění včelího plodu. V žádném případě nemá vliv na kvalitu medu.