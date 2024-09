Cerekvice nad Loučnou zažila v minulosti povodeň už několikrát. Nevyhne se jí zřejmě ani tentokrát. Hasiči pytlují písek, lidé utěsňují garáže i vchodové dveře.

„Budeme čekat, kam se až voda dostane,“ podotýká starší muž, který hledí na rozvodněnou Loučnou kousek od fotbalového hřiště. Plné ruce práce už mají hasiči v mateřské škole, kam se už kalná voda z řeky dostala a zatopila přízemí.

Povodňový online ze Svitavska sledujte ZDE

„V přízemí je dvacet centimetrů vody. Co šlo, to jsme vynesli do patra, hasiči vytáhli i keramickou pec. Vysadili jsme dveře, aby nenasákly vodou, ledničky jsme zvedli a budeme čerpat vodu. Školka v pondělí zřejmě neotevře,“ vysvětluje starosta Cerekvice nad Loučnou Josef Abraham. Vesnici čeká další náročná noc, hasiči budou držet hlídky. „Poslal jsem chlapy na pivo a pak rozdělíme hlídky. Drželi jsme je i na sobotu. Bohužel má pršet i v noci a hodně,“ dodává starosta.

Zatímco v nedaleké Litomyšli je zatím klid, Cerekvici čekají perné hodiny. U vesnice se totiž stéká Loučná ještě s Desinkou a také Končinským potokem. „Máme spuštěné splavy od pátku, takže to zatím vypadá docela dobře, i když dole je už Loučná vylitá z koryta. Má teď asi 215 centimetrů. V roce 2006 měla 283 centimetrů a v roce 1997 dokonce 328,“ doplňuje Abraham.

Kulminaci Loučné čeká v neděli okolo sedmnácté hodiny.

Druhý stupeň povodňové aktivity platí na Svitavě v Hradci nad Svitavou. „Zatím nejvyšší hladiny dosáhla po šesté hodině ranní, kdy byla na svém maximu, a to 115 centimetrů nad normálem,“ informuje vedení obce Hradec nad Svitavou na sociálních sítích. Zdejší hasiči řeku pravidelně monitorují. Stejně jako jejich kolegové v sousedních Svitavách. „Ve městě je dostatečná kapacita koryta i v poldrech. V noci jsme dovezli pět tisíc pytlů, které rozvážíme do obcí,“ ubezpečuje starosta Svitav David Šimek.

To na Jevíčce v Chornicích byl už ráno vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Problémy způsobila velká voda i přímo v Jevíčku. „Z důvodu povodňové situace musela být odstavena čistírna odpadních vod v Jevíčku, proto prosíme, aby lidé omezili vypouštění odpadních vod, například z praní prádla,“ informuje radnice v Jevíčku.

Třebůvka u Linhartic poblíž Moravské Třebové a Jevíčka u Chornic