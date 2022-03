Podle výzkumu firmy Sodexo se průměrná cena za oběd v Pardubickém kraji za rok zvedla o více než 20 korun na porci, ze 130 na 151 korun. Lidé si také častěji udělají jídlo doma. Souvisí to nejspíše s pandemickou situací, kdy lidé často pracovali z domu. Navíc byly restaurace dlouho zavřené, nebo přístupné pouze očkovaným.

„Za posledních několik měsíců dochází k velkému zdražování energií i vstupních surovin a restaurace na to jednoduše musejí reagovat,“ sdělil Jan Michelfeit ze Sodexo Benefity.

Obyvatelé kraje si vyšších cen všímají. „Ceny se zvedají skoro u všeho, tak to už člověku ani nepřijde. A zdražují tak v rámci desetikorun, to se ještě dá. Obávám se, ale kam až to povede,“ uvedla Kateřina Černá z Pardubic.

V restauraci U Krupičků v Pardubicích mají v menu kuřecí řízek s bramborovým salátem za 135 korun. Zdražili o 20 korun, ještě na začátku loňského června stál řízek se salátem 115 korun. „Zdražovat jsme museli všichni. My zdražovali loni, teď se snažíme cenu určitě držet,“ uvedla Dita Krupičková z restaurace U Krupičků, s tím že nejvíce se zvedla cena za energie a potraviny.

Jednou z restaurací, kde se cena za menu s řízkem nezměnila, je chrudimská restaurace U Kapličky. „Náklady jsou letos větší, ale zatím jsem nezdražil. Ale neříkám, že se to nestane,“ poznamenal provozní restaurace U Kapličky Vladimír Šindelář. Kuřecí řízek s bramborovou kaší tam vyjde na 139 korun.

V Měšťanském pivovaru v Ústí nad Orlicí lze v jídelním lístku nalézt kuřecí řízek s bramborovou kaší a okurkou za 189 korun. Ušetřit může návštěvník pivovaru, když si dá polední menu, kde mají kuřecí řízek s bramborovým salátem za 139 korun. Ještě v prosinci bylo ovšem polední menu o pět korun levnější. Ceny se zvedly i v restauraci U Filipa ve Svitavách, kde ještě na konci července chtěli za řízek 135 korun, v srpnu byl už o deset korun dražší.

„V tuto chvíli se lidé ve většině krajů nenaobědvají ani za daňově nejvýhodnější stravenku, jejíž hodnota je pro letošek také rekordní. K jejímu navyšování dochází vždy v lednu a pro rok 2022 je stanovena na 150 korun. Tuto sumu ve stravence ale dostává málokdo. Firmy nejčastěji svým zaměstnancům poskytují 100 korun na den, a to nestačí na oběd už nikde,“ dodal Michelfeit.