Litomyšl dokončila přípravu 23 parcel pro rodinné domy v části Lány. Zájemci se mohou hlásit do 28. ledna. Cena je ale poměrně vysoká, metr čtvereční nabízí Litomyšl za 3372 korun.

Vysoká cena je dána lokalitou, kde je potřeba vyřešit problémy s velkou vodou. I tak ale výsledná cena vychází jen z nákladů, které město dává do přípravy pozemků. Mnoho lidí si ale takovou parcelu nebude moct dovolit. Je zkrátka drahý. „Roky jsme čekali, že ty pozemky budou k mání. Tohle je šílené, na takovou parcelu nemáme peníze, nejsme milionáři. Sháníme pozemek v sousedních vesnicích. Litomyšl už není pro každého,“ řekla zklamaně Jana Dvořáková.

I radní Litomyšle ví, že parcely nebudou pro všechny. Vybírat se bude losováním. „Bohužel náklady na zainvestování lokality šly nahoru, takže po rozpočítání 39 milionů korun vychází cena za metr čtvereční tak vysoká. Hledali jsme možnosti, jak cenu snížit přes dotaci na retenční nádrž. Místo je totiž z pohledu vody složité. Pro oblast jsou předepsaná opatření v souvislosti s velkou vodou a přívalovými dešti. Ministerstvo nám ale sdělilo, že na dotaci nárok nemáme. Rozhodli jsme se na radě, že město vloží deset milionů korun do této oblasti, ale přesto se nám cenu nepodařilo stlačit níže,“ vysvětlil starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Teď stačí jen doufat, že se i tak kupci najdou.

Zájemci o pozemky musí počítat s několika podmínkami. Město chce totiž zabránit spekulacím s parcelami. „Chceme mít pojistky, aby pozemky lidi nepřeprodávali, máme předkupní právo i právo zpětné koupě. Je tam pokuta, pokud do pěti let na parcele nic nepostaví,“ přiblížil Brýdl. Zájemci o pozemek musí do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy zajistit projektovou dokumentaci a stavební povolení. Ke kupní ceně navíc město vybírá zálohu na smluvní pokutu, která činí 350 korun za metr čtvereční. Navíc Litomyšl už nechce další sídliště, kde každý dům vypadá jinak. V nové lokalitě na Lánech musí mít všechny domy ploché střechy a zakázaný bude třeba vysoký plot. „Kvůli sjednocení zástavby preferujeme, aby pozemky před domy nebyly ohraničeny zdmi, ale živými ploty. Vzhled staveb bude schvalovat městská architektka Zdeňka Vydrová,“ sdělil mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

Další parcely město nabídne na Husovce, kde je už hotové stavební povolení na sítě. Tady by podle starosty měly být parcely levnější.