Ceny chat a chalup rostou, šplhají se až do milionů korun

Pardubický kraj - Češi jsou národem chatařů a chalupářů, Východočechy – a konkrétně obyvatele Pardubického kraje - nevyjímaje. Chce-li si někdo pořídit novou rekreační nemovitost, musí sáhnout poněkud hlouběji do kapsy.

Průměrná cena chat a chalup se v Pardubickém kraji zvedla oproti loňsku skoro o 18 %. Nyní si pořídíte víkendový domek průměrně za 1 130 025 korun, což je přibližně o 50 tisíc korun více než republikový průměr.

Nejlevnější chatu pořídíte za přibližně 140 tisíc, například v zahrádkářské kolonii v Litomyšli s čtyřarovým pozemkem. Při takové láci samozřejmě nelze čekat žádné zázraky – dřevěná chatka nabízí pouze jednu malou místnost bez zavedené elektřiny. Levnější víkendová stavení lze pořídit na Svitavsku či Orlickoústecku, která nejsou rekreačním zázemím pardubické aglomerace, jak je tomu právě u Chrudimska. Chatu na Chrudimsku (konkrétně u Slatiňan) lze pořídit od 300 tisíc korun, ovšem na pronajatém pozemku a bez nějakého luxusnějšího vybavení.

Nejdražší stavby v kategorii chat jsou novostavby. Nově postavená chata s plným vybavením, jako jsou spotřebiče, zabezpečovací systém, dálkově ovládané topení, vyjde v Mladkově v jižním cípu Orlických hor novopečeného „chataře“ na bezmála šest milionů korun.

Co se týče chalup, ty lze pořídit například u Brandýsa nad Orlicí či u Lanškrouna už od 350 tisíc, levněji je opět ve východní polovině kraje. Objekty pod půl milionu jsou však většinou ve špatném stavu, vyžadujícím rozsáhlejší stavební práce, nebo mají velmi malý pozemek. Ceny se pak liší i podle lokality, třeba na turisticky atraktivním Králicku vyjde menší chalupa v průměrném stavu s šestiarovým pozemkem na 1 430 000 korun. Cena nejdražších chalup se však šplhá až k pěti milionům. Taková chalupa je už ale velikostí spíše zámek a patří k ní rozsáhlý pozemek včetně části lesa.

Největší koncentrace chat v Pardubickém kraji je na Chrudimsku, konkrétně v údolí Chrudimky včetně okolí Sečské přehrady. V Pochrudimčí připadá na jeden kilometr čtverečný 9,3 chaty. Největší podíl domů trvale neobydlených z důvodu rekreačního využití (tedy chalup) je na Králicku, Poličsku a Hlinecku (16 % ze všech domů určených k obývání), na Chrudimsku to je procent 13. Krajský průměr je přitom 10 procent. Nejméně chalup v poměru k trvale obydleným domům je pochopitelně na Pardubicku, kde podíl chalup je pouze dvouprocentní. Na Holicku a Orlickoústecku je to pak procent osm.

Chatařství jako kulturní fenomén

V době normalizace, která nastala po srpnu 1968, se chaty staly místem úniku, kde se mohla jinak spoutaná kreativita svobodně rozvíjet. Chatařství je však mnohem starší; spojené je se zrodem trampského hnutí ve 20. letech. Chalupářství se naproti tomu rozvíjelo až po válce. Na rozdíl od chat jsou chalupy i několik století stará venkovská stavení, která sloužila k trvalému obývání. Až později si je noví majitelé upravovali pro rekreaci. Chaty se naopak stavěly rovnou za účelem trávení volného času, seberealizace a radosti jejich stavitelů. V 80. letech se chatařství stalo náhražkou a druhým, důležitějším životem pro nemalou část majitelů chat a chalup. Víkendy, které probíhaly ve znamení nikdy nekončících stavebních úprav rekreačních objektů, převážily v běžném životě nad pracovním týdnem. Po roce 1989 to vypadalo, že v globalizovaném světě zůstane chatařství přežitým symbolem socialismu. Stalo se však něco jiného. Chatařství a chalupářství je dnes populární stejně jako za normalizace.

Otázky pro … Michala Dvořáka, manažera RK Sting

Jaké jsou trendy na trhu chat a chalup? Jsou na straně poptávky nějaké požadavky na větší vybavenost objektů?

Poptávka po nemovitostech stále převyšuje nabídku, a to i na trhu s rekreačními nemovitostmi – typu chat a chalup.

Pravdou je, že rekreační nemovitost si pořizují klienti jako investici, to znamená mají zajištěné vlastní bydlení, a tak hledají vhodnou nemovitost k odpočinku. Je však i řada klientů, kteří pořizují chatu či chalupu v zajímavé rekreační lokalitě jako investici na pronájem a chatu či chalupu dále pronajímají přes různé agentury.

Cenu nemovitosti ovlivňuje nejvíce lokalita: místo, obec, vybavenost – obchod, hospoda, sportovní, kulturní vyžití, příroda – dostupnost koupání, lesa a podobně.

Dále se klienti při koupi chaty zajímají o právní (majitel pozemku, nájemní smlouva, právní přístup k chatě) a technický stav a dostupnost inženýrských sítí – což je hlavně elektřina a voda.

Chaty ve špatném technickém stavu, na pronajatém pozemku, bez přístupové cesty a bez elektřiny, vody se prodávají delší dobu a za nižší cenu než již rekonstruované chaty a chaty na vlastním pozemku, za ty si klidně klienti i připlatí.

O jaké lokality je v rámci Pardubického kraje zájem? Chrudimsko? Králicko? Blízké okolí Pardubic?

Na Pardubicku a Chrudimsku je obecně největší zájem o chaty kolem Sečské přehrady, na Hlinecku a v Železných horách.

Co se týče cen, ty teď vzrostly (podle průzkumu je nyní cena chat a chalup v našem kraji o 17 % vyšší než loni – 1 130 025 Kč). Jako manažer realitní kanceláře byste doporučil nyní chaty a chalupy nakupovat, nebo prodávat?

O chaty je obecně největší zájem v sezoně, to je od jara do podzimu. Realitám a i ekonomice se daří, ceny nemovitostí rostou, a to i chat a chalup. Takže kdo zvažuje prodat či koupit chatu, tak doporučuji prodej ještě teď na podzim, kdo to nestihne, tak spíše až zase na jaře.

Jaroslav Prajsler