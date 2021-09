„Pokud jde o čistotu a úklid prostranství, zde je investor vázán přísnými smlouvami. Najímá pro úklid profesionální firmy a ubezpečil o čistotě celého areálu,“ dodala Šauerová. Zajímavý je průzkum společnosti Billa, podle kterého by v Poličce mělo nakupovat 74 procent zákazníků pěších, tedy bez využití auta k nákupu.

Mimo jiné dojde k vybudování dalšího parkoviště mimo nákupní areál pro 21 aut. To má být nabídnuté ke koupi městu. V novém areálu firma vysází mnoho nových stromů a další zeleň, přibudou lavičky, stojany pro kola.

„Vjezd a výjezd do areálu bude z ulice Luční. Ta bude společně se Starohradskou ulicí rozšířena. Zároveň bude občanům v části ulice Luční sloužit nový chodník, který bude od silnice oddělen zelení. Investor splnil i odstínění přilehlého domku,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová.

Co vznikne místo firmy Koh-I-Noor Ponas v Poličce není lhostejné obyvatelům města ani radním. Dál proto pokračují jednání s investorem, město se snaží prosadit své zájmy. Investor má několik variant a minulý týden v Poličce představili tu poslední, v pořadí už šestadvacátou. Tato verze je podle zástupce investora Jindřicha Kukačky nejdražší, ale měla by být nejméně problémová pro okolí areálu.

