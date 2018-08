Cena města letošního rokupro Brýdla, Bayera a Blažka

Informační technologie - Informační technologie Technici počítačových sítí 18 810 Kč

Technici počítačových sítí a systémů Vrchní referent/rada – správce IS v Oddělení ICT. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncové uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky., KONTAKT: písemně - posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 10. srpna 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, Boženy Vikové – Kunětické 2011, 530 02 Pardubice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@pa.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4p2zpna., , Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/66274-78099809“., , Bližší informace na: http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera. Pracoviště: Úřad práce české republiky - kop svitavy, Bezručova, č.p. 2055, 568 02 Svitavy 2. Informace: Petr Málek, +420 950 144 444.