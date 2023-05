Je čas shánět dřevo na zimu. Ceny hotového se ale dost liší a samotěžba neláká

Právě teď, na konci topné sezony, se hlavně na vesnicích lidé už pouštějí do samovýroby dřeva na příští topnou sezonu. Jen totiž opadne sníh a vysvitnou první paprsky, je třeba vzít do ruky pily, sekery a vrhnout se do kácení a odvětvení stromů. Teď je na to ideální čas, než začne letní výheň se spoustou komárů, kteří práci v lese pořádně znepříjemňují. Druhou možností je dřevo na topení koupit, a to také ideálně nyní, ačkoliv jehož cena se napříč krajem výrazně liší. U měkkého se většinou pohybuje kolem 1000 korun za kubík, ovšem najdou se prodejci, kteří si účtují i 1500. Pomůckou může být ceník Lesů ČR. Podívejte se.

Samotěžbu, vlastnoruční výrobu palivového dřeva, nabízejí v Pardubickém kraji obce i Lesy ČR. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku