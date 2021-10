Pardubický kraj je jedním z osmi, kde vyhrála koalice SPOLU nad hnutím ANO, a to poměrně výrazně, o téměř dvě procenta. Získala zde přes 28,52 %, zatímco nynější vládní hnutí premiéra Andreje Babiše 26,84 %. Třetí Piráti skončili s celorepublikově podprůměrnými 14,9 %, čtvrtá SPD pak má 9,36 % hlasů. Zajímavé je, že sociální demokraté v Pardubickém kraji na rozdíl od celorepublikových výsledků těsně přesáhli pětiprocentní hranici, mají tu 5,05 %. Komunisté letos získali 3,81 %, před čtyřmi lety měli dvakrát tolik hlasů. Volební účast dosáhla letos v kraji nebývalých 67,89 %, zatímco při parlamentních volbách před čtyřmi lety byla téměř o pět procentních bodů nižší. V roce 2017 vyhrálo v kraji hnutí ANO s téměř 31 % hlasů, následované ODS, Piráty a SPD, všechna tři sdružení tehdy získala zhruba 10,5 %.

Obec, kde by se na volby skoro "vykašlali", tento svitavský okres nemá. Těsně pod padesáti procenty zůstal jenom Třebařov, kde volilo 49,12 procent voličů. A 50,72 procent volilo v Karli.

Zájem o volby do Poslanecké sněmovny byl ve svitavském okrese velký. Na Svitavsku přišlo k urnám 65,88 procent voličů, což je 54 521 lidí.

Nejvíce preferenčních hlasů získal v okrese svitavský starosta David Šimek, a to 2848 hlasů, s nevelkým odstupem následovaný taktéž lidoveckým kandidátem Markem Výborným a Jaroslavem Martinům z ODS. Všichni tito kandidáti jsou z uskupení SPOLU. Na jiných kandidátkách se v okrese takto výrazně nekroužkovalo.

