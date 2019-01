Litomyšl – Projekt zámeckého návrší v Litomyšli posuzují na ministerstvu kultury. V únoru vypíše město výběrové řízení na dodavatele.

Projekt zámeckého návrší. Vizualizace. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Revitalizace zámeckého návrší za stovky milionů korun leží některým lidem ve městě dost v žaludku. Opozice před časem poukázala na to, že by rádi věděli, jaký bude mít tak vysoká investice smysl pro město. Právě pro ty, kteří by se rádi o projektu dozvěděli více, radní chystají na únor velkou besedu.

Projekt, na který Litomyšl získala z Evropské unie čtyři sta tisíc korun, je před spuštěním. „V současné době leží veškeré dokumenty na ministerstvu kultury a čekáme na schválení. Odborníci posuzují materiály, jestli neobsahují informace, které by mohly někoho protěžovat. Teprve potom budeme moci vypsat výběrové řízení na hlavního dodavatele,“ sdělil starosta Michal Kortyš. Dodává, že je pro ně především určující cena, kterou účastníci výběrového řízení navrhnou.

„Chceme, aby se přihlásily solidní firmy. Měřítkem je pro nás rovněž objem práce za rok a další důležité informace,“ dodal Michal Kortyš.

Ministerstvo má na posouzení materiálů zhruba tři týdny. Starosta tedy předpokládá, že v únoru budou moci vypsat výběrové řízení. Ještě před tím se ale v Litomyšli uskuteční veřejné představení projektu, A to druhého února ve Smetanově domě. „Pozvali jsme architekty, zastupitele a další odborníky, kteří na projektu zámeckého návrší pracují. Představíme lidem projekt a jeho dopady na město,“ dodal Kortyš.

Projekt zámeckého návrší zahrnuje rekonstrukci jedenácti objektů. Nejde jen o vnější opravu, ale také o vytvoření nového využití pro jednotlivé historické budovy. Nové podoby zámeckého návrší se dočkají lidé nejpozději v prosinci roku 2012.