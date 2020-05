Poslední žáci odešli ze školy před třemi lety a budova byla od té doby prázdná. Už brzy tam ale zase bude slyšet dětský smích. Nápad na vznik centra se zrodil v hlavě Radky Báčové ze Starého Města. „Pocházím z Brna, kde jsem pracovala na Lipce, což je jedno z největších ekocenter v republice. Pak jsem se přestěhovala sem a tady v okruhu asi 50 kilometrů nic takového není. Založili jsme spolek Ekocentrum Linhartice a teď je nás osm, co environmentální centrum připravujeme,“ vysvětlila Báčová.

Z Ministerstva životního prostředí získali dotaci na takzvané přírodní zahrady. Práce je na bývalé škole i zahradě dost. „Školu převezmeme od června do nájmu. Potřebovala by rekonstrukci, ale zatím ji dáme dohromady, abychom mohli učit. Postupně se budeme snažit ji opravit. Přes léto dáme do kupy budovu a uděláme úpravy, vybudujeme jezírko, čeká nás výsadba, bylinkové záhony a další práce,“ přiblížila Báčová. Na zahradě má podle plánů být i květnatá louka, mokřad, kompostovací toaleta, hliněná pec nebo venkovní učebna.

Stolístek doplní chybějící environmentální vzdělávání pro jihovýchodní část Pardubického kraje. Nabídne hlavně dopolední výukové programy s environmentální tematikou, programy řemeslné, zaměřené na zvýšení povědomí o regionu. Kromě toho spolek chystá exkurze, odpolední kroužky, víkendové akce pro veřejnost, kurzy pro dospělé, přednášky a příměstské tábory. „Programy pro školy začnou letos od září. Původně jsme je měli domluvené na terénní programy už od května, ale kvůli koronaviru jsme vše museli odsunout,“ řekla Báčová.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU



Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz (url: https://www.surveymonkey.com/r/Cesivpohybu)