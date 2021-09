Letní sezona je v Moravské Třebové nabitá kulturními akcemi, v zimě je to ale slabší a lidé jezdí jinam. Sál městu chybí nejen na plesy. „Plesová sezona se odehraje v jídelně Hedvy. Ta je už na zimu obsazená. Spolky mohou využít sál v Boršově, Linharticích, Kunčině. Nejsou to plesové sály, ale vesnické kulturáky. Dvorana muzea je pro plesy krásná, ale při 120 lidech plná po strop,“ řekla místostarostka Daniela Maixnerová.

Areál bývalé mlékárny Miltra město odkoupilo za jedenáct milionů korun s cílem přestavět ho na kulturní sál. Objekt je prázdný už od roku 2014 a otázkou je stav starých budov. „Zadáme statický posudek. Centrální cihlová budova stojí. Měla by být v pořádku. Novější části jsou vlhké, někde už dokonce padají stropy. Z větší části počítáme s demolicí,“ popsala Maixnerová.

Ještě letos bude mít město podklady pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže. Na přelomu roku 2023 a 2024 by mohla být hotová projektová dokumentace.

Město do příprav zapojuje i veřejnost. S lidmi, spolky a zástupci organizací se sejdou příští týden u kulatého stolu a společně budou plánovat využití pro plánovaný objekt.

„Nejde jen o to, něco postavit, ale další roky musíme vše udržovat. Oslovili jsme firmu, která se koncepcemi zabývá a je schopná připravit kvalitní podklady pro architektonicko-urbanistickou soutěž. Cílem je stanovit, co chceme, co potřebujeme, kolik to bude stát a kolik to bude stát do budoucna,“ uvedla místostarostka.

Otázek kolem plánovaného kulturního sálu je celá řada. Přestěhují se do nového objektu kulturní organizace? Vzniknou v areálu i muzejní depozitáře? A co parkování? Otazník visí i nad proměnou sousedního parku. Moravská Třebová proto spolupracuje s firmou ONplan lab, která se věnuje strategickému plánování v oblasti kultury. Ta připraví návrh na rozvoj kulturního centra, který poslouží při zadání architektonicko-urbanistické soutěže. S pražskou firmou spolupracuje řada měst v zemi a také Pardubický kraj. Na svém kontě má společnost návrhy mimo jiné pro Pardubice, Tábor nebo památník obětem holocaustu v Letech u Písku.

Moravská Třebová chystá přestavbu areálu bývalé mlékárny na kulturní centrum.Zdroj: Lukáš Knoll

Kolik bude přestavba areálu bývalé mlékárny stát, nechce nikdo spekulovat. „Můžeme jen házet cifry, jestli to bude 100 nebo 150 milionů korun. Částka by měla vyjít ze soutěže. O penězích jsme se zatím nebavili. Ani nejsme schopni říci, kolik to může stát,“ sdělil starosta Miloš Mička.

Město si ale nechalo zpracovat finanční výhled na další roky. „Víme, že si můžeme řadu věcí do budoucna dovolit. Jednou z nich je i výstavba kulturního sálu. Budeme hledat i možnosti dotace,“ dodal Mička.

Kulatý stůl v Moravské Třebové



Přijďte na setkání a zapojte se do přípravy konceptu kulturního centra Moravská Třebová. Diskutujte nad mapou o současném stavu území, jeho hodnotách a problémech a aktivitách, které byste zde chtěli dělat. Setkání s občany se koná ve čtvrtek 16. září od 17 hodin ve dvoraně muzea.



Před zahájením setkání bude od 16 hodin možná prohlídka venkovní části areálu Miltra, vstup z Jiráskovy ulice.

Kulturní sál je pro město prioritou, ale místní spolky a organizace potřebují i další prostory. Ve hře je stavba depozitářů pro muzeum. To má šanci konečně být „jen“ muzeem a ne prostorem pro koncerty, divadla nebo přednášky. „Je to pořád provizorní řešení. V muzeu není sál, je to dvorana, kde se akce odehrávají. A akustika tam taky není vhodná,“ podotkla Monika Marhounová, ředitelka Městského muzea Ludwiga Holzmeistera v Moravské Třebové.

Téma chybějícího sálu je v Moravské Třebové na stole už řadu let. V minulosti radní uvažovali mimo jiné o přestavbě bývalé dětské nemocnice na sál a hotel. Na záměr ale nedošlo.

