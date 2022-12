Petr s Alenou našli inzerát na pronájem nového bytu ve Svitavách. K trvalému pobytu se ale přihlásit nemohli. „Majitel bytu si to nepřál. Neměli jsme kam jinam jít, byty se shánějí těžko, tak jsme kývli. Asi to byla chyba. Máme malého syna a bojím se, jestli nám ho ve Svitavách vůbec vezmou do školky,“ řekla Alena.

Město chce, aby realitní kanceláře podmínku z nájemních smluv odstranily. Lidi, kteří budou mít ve Svitavách trvalý pobyt, radnice hodlá finančně podpořit.

Mladá rodina patří mezi stovky podobných příběhů. Za poslední tři roky se ve Svitavách postavilo na tři stovky nových bytů v několika lokalitách, jako je Felberova, Říční, Tabačka nebo bytový dům u nemocnice. Byty jsou většinou obsazené, jenže všechno to má jedno velké „ale“.

„Víme, že jsou byty plné, ale počet obyvatel se Svitavách nevzrostl. V bytech bydlí lidé, kteří si nedají ve městě trvalé bydliště. Spousta bytů je nájemních a pronajímatelé to zakazují ve smlouvě. Svádí to na administrativní problém pro společenství vlastníků, když po lidech zbydou dluhy. Je to i obava z exekuce podnájemníků,“ uvedl svitavský starosta David Šimek.

Zima udeřila, mokrý sníh zaměstnal silničáře u Poličky i Hlinska

Radní řekli „dost“ a jednají s realitními kancelářemi ve městě, aby podmínku ze smluv odstranily. Současně také chystají systém finanční podpory, aby se lidé hlásili k trvalému pobytu ve Svitavách, pokud ve městě žijí. „Utíkají nám peníze. Lidé ze 300 bytů neplatí za odpad, ačkoliv mají popelnice. Majitel bytu zaplatí za jeden poplatek, ale v bytě třeba bydlí celá rodina. Produkují odpad, který se vyveze, ale to se rozpočítá do celého systému, což je špatně. Stát tlačí na snížení odpadu, tihle lidé nám zhoršují výsledek,“ vysvětlil Šimek. Město přichází i o peníze z daňových příjmů, což není malá částka. Na osobu totiž dostávají Svitavy zhruba 15 tisíc korun ročně, město tak přichází o miliony do rozpočtu.

Výhody nabízejí i v Litomyšli

Bonusový program pro občany s trvalým pobytem připravují také v Litomyšli.

„Vznikl právě proto, aby si sem lidé trvalý pobyt přepisovali, pokud zde opravdu žijí. Například při sčítání lidu jsme klesli pod 10 tisíc obyvatel a máme z toho velký problém, protože nemůžeme žádat o dotaci na obnovu knihovny. Ta je pro města nad deset tisíc,“ podotkl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Trvalý pobyt s sebou nese i další výhody. Jde o zvýhodněné roční parkovné v centru města, možnost dotace na koupi domácího kompostéru či domácí čističky odpadních vod a přednostní přijetí dětí do místních mateřských škol.

Ačkoliv trvalý pobyt pronajímatelům bytů nevoní, úplně zakázat ho nemůžou. Jejich obavy plynou z toho, že by v případě problematického nájemníka mohli do bytu přijít úřadovat exekutoři.

V nemocnici Svitavy se zastavil čas, řekl hejtman. Kraj sem pošle stovky milionů

Ti se totiž nejčastěji řídí adresou trvalého pobytu. „Této hrozbě se nikdy nedá zcela vyhnout. Majitelé přesto mají několik možností, jak dopady exekuce zmírnit nebo jim částečně předejít. Předně je důležité podepsat s nájemci předávací protokol, na němž budou všechny položky vybavení bytu sepsány a ideálně i vyfoceny,” sdělil vedoucí právního oddělení společnosti UlovDomov.cz Štěpán Smoleja.

Nájemce s platnou nájemní smlouvou nepotřebuje od majitele bytu svolení ke zřízení trvalého pobytu v pronajatém bytě. Úřady mají totiž povinnost trvalý pobyt zaevidovat dokonce i v případě, že majitel bytu svůj nesouhlas zanesl do nájemní smlouvy. Souhlas majitele bytu je však podle Smoleji nutný, pokud by o trvalý pobyt chtěla žádat osoba žijící ve spolubydlení nebo družstevním bytě a mající status podnájemce.