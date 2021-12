Město Bystré společně s Pardubickým krajem připravilo pro zájemce očkování proti nemoci covid-19.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Singr

Uskuteční se v pátek 10. prosince v sále multifunkčního domu od 13 do 18 hodin. Očkování je primárně určeno zájemcům o třetí dávku, ti budou očkováni vakcínou Pfizer. Zájemci o první dávku mohou být očkováni jednorázovou vakcínou Vaccine Janssen. Očkování se uskuteční v případě, že bude registrováno aspoň 50 zájemců. Termín pro registraci je do úterý 7. prosince do 15 hodin.