Válka komplikuje stavbu nadchodu v Litomyšli. Může nabrat zpoždění až 3 měsíce

„Je to problematická majetková záležitost, protože komunikace patřila zemědělskému družstvu, které zaniklo. Pozemkový úřad a správa silnic přišly s tím, že to tam zorají a úplně silnici zruší, to ale nechceme,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Silnička vedoucí z Litomyšle podél I/35 na Vysoké Mýto. Čas je uveden při jízdě na kole.Zdroj: mapy.cz

Město má o silnici zájem.

„Právně silnice nemá vlastníka. Družstvo zaniklo bez náhrady. Před časem všichni řekli, že o ni nemají zájem. My ji ale chceme, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ji převede na město,“ dodal starosta Daniel Brýdl. Město má ale jednu podmínku, a tou je omezení provozu na této silnici.

„Domlouvali jsme se s okolními starosty ze Sedliště a Bohuňovic. Silnici totiž využívají místní jako zkratku. Na opravách se budeme všichni podílet. A taky dojde k zúžení silnice, aby tam nejezdila nákladní auta, ale jen osobní,“ vysvětlil Kašpar.

Pokud Pardubický kraj nebo stát požádá o využití silnice na objížďku, je možné, že tam nákladní auta jezdit budou. Musí ji pak ale na svoje náklady opravit. „Když nebude zúžená, mohou tam náklaďáky vesele jezdit. Zničí ji a my zaplatíme opravu,“ dodal Brýdl.