Ve Svitavách mají lidé několik oblíbených bister. „Když si mám vybrat, tak půjdu do vietnamského bistra dole u kašny na náměstí na gyros,“ řekl Jiří Johanides ze Svitav. Hamburgery z čerstvého masa a další pochoutky pak nabízí Libový burger, a to už sedm let. „Chodíme tam s přáteli, mají výborné jídlo. Líbí se nám, že mají domácí housky, dobrou zeleninu a vlastní omáčky,“ podotkla Helena Dvořáková.

Vyhlášené burgery nabízí také Beef Burger v Litomyšli. Zakládají si na hovězích burgrech z čerstvých surovin od lokálních prodejců. K nim si tady lidé mohou objednat pivo z místního pivovaru, a to Bedřichovu jedenáctku.

Některých podniků v Litomyšli si před časem všiml i herec Lukáš Hejlík, který mapuje zajímavé restaurace, bistra a kavárny v celé republice. „David Neumann a jeho Beef Burger nabízí sedm základních fešáků na menu a k nim i domácí hranolky, ale taky nádherné speciály, které si hrají s recepty,“ napsal o litomyšlském podniku Lukáš Hejlík, autor Gastromapy.

Vloni svoji knihu pokřtil v Litomyšli u amerického autobusu, který Martin Dvořák přeměnil na bistro a provozuje v něm Nachuť foodtruck. „Mají luxusní burgery, trhaná masa a miluju jejich batátové hranolky,“ dodala Martina Jílková z Litomyšlska.

Barista roku 2017 Jan Škeřík má v Litomyšli nejen vyhlášenou Kafemysl, ale nově i Dvorek. Tady si lidé pochutnají na dezertech, ale nabízejí i pochoutky z vlastní řemeslné pekárny a ke svačině třeba chleby s vajíčkovou nebo křenovou pomazánkou.