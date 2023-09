Burčák neboli „mléko starců“ neodmyslitelně patří k babímu létu. Milovníci tohoto lahodného nápoje ho mohou sehnat i ve vinárnách na Svitavsku. Dávejte si však pozor, zda kupujete pravý burčák, nebo částečně zkvašený hroznový mošt. Ten se totiž nevyrábí z českých ani moravských hroznů. Litr burčáku vás letos průměrně vyjde na 90 korun.

Burčák neboli „mléko starců“ neodmyslitelně patří k babímu létu. | Video: Kristýna Sauerová

„Oproti minulému roku je zájem daleko větší, vždycky jsem brala 50 litrů, teď musím brát víc. Burčák přivezli v pondělí a v úterý odpoledne bylo vyprodáno,“ prozradila Jana, zaměstnankyně z Vinotéky V Růžovce v Litomyšli.

Každý rok si několik litrů burčáku kupuje například Jan Syrový ze Svitavska. „Když vidím, že už ho někde prodávají, hned ho vezmu. Doma ho máme všichni rádi, škoda, že se prodává jen takovou chvíli,“ povzdechl si a dodal, že nejradši mají červený.

Pojmenování burčák může mít pouze produkt, který byl vyrobený z vinných hroznů sklizených a zpracovaných na území České republiky. „To, co je vyrobené z hroznů z ciziny, nejvíce z Maďarska, musí být uvedeno jako zkvašený hroznový mošt,“ vysvětlila Alena Kopecká z Vinotéky Pulkrábek v Litomyšli a dodala, že letošní sezona je zpožděná tak o 14 dní. U nich prý pořídíte pouze pravý moravský burčák.

Správně by u burčáku měla být také uvedená šarže, odkud je, z jakého vinařství a měl by se nabízet pouze v období od 1. srpna do 30. listopadu.

Za kolik koupíte burčák ve vinárnách na Svitavsku?

Vinotéka Pulkrábek - Litomyšl

Burčák seženete ve Vinotéce Pulkrábek v Litomyšli.Zdroj: Deník/Kristýna Sauerová

Burčák už třicet let odebírají z vinařství Vinofol Novosedly. Litr burčáku seženete za 109 korun. Červený burčák zde ale nenajdete, na ten je podle prodejkyně nejlepší si zajet přímo za vinaři na Moravu.

Cena: 109 Kč za litr

Co nabízí: Burčák bílý z vinařství Vinofol Novosedly

Místo: Litomyšl, Smetanovo náměstí 60

Otevírací doba: Pondělí až pátek 9:00-12:00, 13:30-17:00; sobota 9:00-12:00

Webové stránky: https://www.vinopulkrabek.cz/#

Vinotéka v Růžovce - Litomyšl

Burčák seženete ve Vinotéce V Růžovce v Litomyšli.Zdroj: Deník/Kristýna Sauerová

Cena: 86 Kč za litr + 9 Kč PET lahev

Co nabízí: Burčák z odrůdy Irsai Oliver z vinařství Janoušek z Rakvic, později budou mít i červený burčák

Místo: Litomyšl, Růžová

Otevírací doba: Pondělí až pátek 9:00-17:00, sobota 9:00-12:00

Webové stránky: https://www.facebook.com/vinotekavruzovce

U Soudku - Polička

Burčák odrůdy Solaris seženete U Soudku v Poličce.Zdroj: Deník/Kristýna Sauerová

Cena: 90 Kč + 7 Kč za PET lahev

Co nabízí: Moravský burčák odrůdy Solaris z vinařství Perla vín

Místo: Polička, Tyršova 176

Otevírací doba: Pondělí až úterý 10:00-16:30, středa 10:00-17:00, čtvrtek až pátek 9:00-17:00, sobota 9:00-11:30

Webové stránky: https://www.vinotekausoudku.cz/

Vinotéka Rozverný Hrozen - Svitavy

Burčák seženete také ve Vinotéce Rozverný Hrozen ve Svitavách.Zdroj: Deník/Kristýna Sauerová

Cena: 85 Kč + 6 Kč PET lahev

Co nabízí: Moravský bílý burčák, později i červený

Místo: Svitavy, Milady Horákové 11

Otevírací doba: Pondělí až pátek 10:00-18:00

Webové stránky: https://www.wineshop-hajda.cz/vinoteky

Veselá vinotéka - Svitavy

Burčák seženete také ve svitavské Veselé vinotéce.Zdroj: Deník/Kristýna Sauerová

Cena: 80 Kč za litr

Co nabízí: Moravský bílý burčák z vinařství Omasta

Místo: Svitavy, Lanškrounská 585/37; Moravská Třebová, náměstí T. G. Masaryka 62/9

Otevírací doba: Pondělí až pátek 10:00-20:00, sobota 10:00-18:00, neděle 10:00-16:00

Webové stránky: http://www.veselavinoteka.cz/

Vinotéka Tašner - Litomyšl

Burčák a částečně zkvašený hroznový mošt seženete ve Vinotéce Tašner v Litomyšli.Zdroj: Deník/Kristýna Sauerová

Cena: 78 Kč za litr (zkvašený mošt), 94 Kč za litr (burčák)

Co nabízí: Částečně zkvašený hroznový mošt z Maďarska, moravský bílý burčák, později i červený

Místo: Litomyšl, Smetanovo náměstí 133

Otevírací doba: Pondělí až pátek 8:30-18:00, sobota 8:30-12:00

Webové stránky: https://www.tasner.cz/

Vinotéka a vinárna U Mydláře - Litomyšl

Burčák a částečně zkvašený hroznový mošt seženete ve Vinotéce U Mydláře v Litomyšli.Zdroj: Deník/Kristýna Sauerová

Cena: 90 Kč za litr + 10 Kč PET lahev

Co nabízí: Částečně zkvašený hroznový mošt z Maďarska, později i moravský bílý a červený burčák

Místo: Litomyšl, Smetanovo náměstí 47

Otevírací doba: Pondělí 14:00-18:00, úterý 10:00-18:00, středa až čtvrtek 10:00-22:00, pátek 10:00-0:00, sobota 9:00-0:00

Webové stránky: https://www.umydlare.cz/

Jak se pozná kvalitní burčák? Podívejte se:

Zdroj: Youtube

Co říká zákon:

Částečně zkvašený hroznový mošt smí být nabízen ke spotřebě pod označením "burčák", jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky.

Lze ho nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvašený hroznový mošt ve stavu kvašení.

Při nabízení částečně zkvašeného hroznového moštu nebo částečně zkvašeného hroznového moštu nabízeného spotřebiteli pod označením "burčák" k přímé lidské spotřebě musí být viditelně umístěny snadno čitelné údaje, že se jedná o částečně zkvašený hroznový mošt nebo "burčák" a kdo je jeho výrobcem, údaj o provenienci a údaj o alergenní složce způsobem stanoveným zákonem o potravinách

Zdroj: Zákon č. 321/2004 Sb.