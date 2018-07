Budovy moravskotřebovské nemocnice jsou na prodej

Moravská Třebová - Budovy, které doposud využívá nemocnice následné péče v Moravské Třebové jsou na prodej. V nabídce realitní kanceláře Talanda Invest jsou od pondělí. Podle makléře Radka Procházky požadují vlastníci za nemovitosti 50 milionů. Stanovená cena je pro zájemce otevřena k jednání.

Vizualizace nové nemocnice následné péče v Moravské TřebovéFoto: Pardubický kraj

"Mrkněte na tento inzerát. Majitelé se ptají, jestli nemá někdo zájem?" okomentoval s neskrývanou ironií inzerát na svém facebookovém profilu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vlastníci, kterými jsou někdejší ředitel nemocnice Alois Hloušek, lékař Jiří Pol a bývalý technicko-hospodářský náměstek Stanislav Pastýř, se pro prodej rozhodli krátce poté, co s nabídkou neuspěli u Pardubického kraje. Za zanedbané budovy, do kterých se desítky let neinvestovalo, požadovali po kraji 80 milionů.

Jednání, jejichž výsledkem bylo rozhodnutí krajských radních postavit v Moravské Třebové novou nemocnici, probíhala od loňského podzimu. Definitivní rozhodnutí padlo letos začátkem dubna. „Cena, se kterou majitelé přišli, zdaleka neodpovídá současnému stavu. Kraj má zpracované dva posudky, které ohodnotily majetek maximálně na 26 milionů,“ vyjádřil se tehdy hejtman Martin Netolický.

Nemovitosti, na které nyní jejich vlastníci hledají kupce, patřily až do poloviny devadesátých let městu Moravská Třebová. Současní vlastníci je získali za podmínek, které, jak se záhy ukázalo, byly pro město mimořádně nevýhodné. „Tehdejší starosta Oldřich Vlk chtěl nemocnici zprivatizovat, což se části zastupitelstva nelíbilo, a do toho přišli Alois Hloušek, Jiří Pol a Stanislav Pastýř s návrhem, že nemocnici pro město zachrání,“ přiblížil radní a někdejší starosta Moravské Třebové Radko Martínek.

Většina tehdejších zastupitelů pro jejich návrh zvedla ruku. Vznikla komanditní společnost, do které, kromě tří současných vlastníků, vstoupilo jako společník město a vložilo do ní budovy i pozemky patřící k nemocnici. Hodnota vkladu města činila necelých 18 milionů. Současní vlastníci "investovali" každý 34 tisíc korun.

V této podobě existovala komanditní společnost až do listopadu roku 2011, kdy město svoji účast na základě rozhodnutí zastupitelstva ve společnosti ukončilo. V rámci vypořádání získalo částku 3,5 milionu korun. Komanditní společnost se změnila na "eseróčko", které má tři společníky Aloise Hlouška, Jiřího Pola a Stanislava Pastýře.

„Nestačím se divit, jak někdo vůbec mohl vymyslet systém, kdy majetek je prodán soukromníkovi, provozovatel zařízení platí nájem, a přitom zde existuje konkrétní personální propojení mezi vlastníkem a nemocnicí. Tento model asi odpovídá atmosféře devadesátých let, dnes by to zcela jistě byl konflikt zájmů,“ podivoval se Martin Netolický.