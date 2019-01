Svitavsko/Praha – Režim muničního skladu v Květné po vyprázdnění prostoru od roku 2016 stále není jasný.

STAROSTOVÉ čtyř obcí na Svitavsku včera jednali s ministrem vnitra Milanem Chovancem v Praze. | Foto: Jiří Musil

Na páteční schůzce s ministrem vnitra Milanem Chovancem to zaskočilo starosty Květné, Radiměře, Vendolí a Pomezí, které si sezval. Schůzku navíc nechal svolat poslanec Pavel Havíř.

Budoucí zřízení totiž mezi sebou měli dojednat ministři vnitra a obrany. Podle všeho jde však o stále otevřenou otázku. Starostové jsou proto znepokojení. Milan Chovanec totiž na místě dementoval zprávy, že by od ledna 2016 chod armádního areálu přešel pod správu vnitra. „Byli jsme z toho trochu opaření," přiznal Vojtěch Pražan, místostarosta Květné a budoucí lídr týmu expertů v muničním skladu.

Postup ministerstev zaskočil i starostu Vendolí Vladimíra Buchtu. „Jsem zatím napůl spokojený a byli jsme trochu v rozpacích. Přece jen to, o čem jsme se bavili v Květné, není rozjednané v takové fázi, jak jsme očekávali," líčil své dojmy po včerejším jednání Buchta. Ministr obrany Milan Chovanec však byl nakonec nakloněn tomu, aby budoucí režim zajišťovala a areál využívala některá ze státních firem. Podle Pražana jsou sklady v dobré kondici a na jednání v Praze konzultoval s Chovancem také možnost, že v budoucnu poslouží pro různé účely například i ministerstvu financí, nebo také celní správě. „Mohlo by to tak být," přitakal Chovanec nápadu starostů.

„Nepřejeme si totiž, aby obnovení chodu skladu přišlo jen tak vniveč," dodal Vladimír Buchta. Podle všeho se obě strany ještě sejdou a starostové požádají o přítomnost na příštím jednání znovu hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Kromě toho Buchta také vyjednával s ministrem vnitra o směně lesů v areálu za některé jiné v majetku státu. „Budeme požadovat jejich směnu jedna ku jedné," připomněl vendolský starosta, že se nechce vzdát lacino lukrativních pozemků.