Svitavy – Zastupitelé Pardubického kraje projednali ve čtvrtek návrh změn ve středním školství. Ty se nelíbí ředitelům některých středních škol ve svitavském okrese.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Milan Janecký, ředitel technické školy v Litomyšli, již napsal otevřený dopis. Nelíbí se mu sloučení se svitavským středním odborným učilištěm. Ale to není všechno. Vadí mu, jak chce kraj naložit s objekty, které jsou speciálně vybavené pro technické vzdělávání. „Šokovala nás informace, že by tato budova měla sloužit zahradnické škole,“ píše v dopisu Milan Janecký. Ředitel střední zahradnické školy Ivo Jiránek potvrdil, že by tyto prostory dokázal z větší části využít. „Máme zhruba pět set studentů. Mohli bychom uvolnit prostory, které si musíme pronajímat na třech místech v Litomyšli. Ušetřili bychom jak za nájem, tak za energie,“ domnívá se Ivo Jiránek.

Jana Pernicová, krajská radní zodpovědná za školství, sdělila, že záměr je jen návrh změn. „Ještě ho budeme veřejně vysvětlovat jak ředitelům škol, tak i zástupcům měst zhruba na začátku července. Rozhodně zbude čas na to, aby se všichni k věci písemně vyjádřili. Nechceme, aby došlo k nejasnostem,“ vysvětlila Jana Pernicová. Podle ní je důležité, aby se všechny zúčastněné strany slyšely. Nepředpokládá ani, že by se ještě letos mnoho změn stihlo. To nic nemění na tom, že návrh, vzbudil emoce i u žáků. „Včera jsem přišel do třídy, studenti se ptali, co bude se školou a s nimi,“ řekl Milan Janecký.

Jestli letošní prváci zmíněných škol dostudují ve stejných lavicích, Jana Pernicová nedokázala říci. Domnívá se však, že sami ředitelé mohou najít i lepší řešení, než je stávající návrh. „Něco se ale udělat musí,“ uzavřela krajská radní.