Bláto na silnici i na domech. Tak to už měsíce vypadá v Budislavi, odkud kamiony vozí hlínu na stavbu dálnice D35.

Stovky kamionů s hlínou projedou denně Budislaví. | Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

Dvě stovky kamionů projedou denně Budislaví na Litomyšlsku, a to přímo kolem školy a školky. Vozí zeminu na stavbu dálnice D35. Všude tak je bláto, práší se a silnice se ničí. „Bojím se s malou dcerou přejít silnici,“ říká maminka u benzínky. Kolem zrovna jede naložený náklaďák. A tak je to ve vesnici už od června. Původně měl odvoz zeminy z budislavského lomu skončit už v říjnu, ale pokračuje dál. „Odvážejí hlínu z lomu, denně nám projede kolem úřadu 200 kamionů. V létě to ještě šlo, ale na podzim je to horší. Prý mají skluz, takže jezdí více,“ tvrdí starosta Luboš Šplíchal.