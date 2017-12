Bude se nemocnice stěhovat?

Moravská Třebová - Kraj jedná s majiteli o odkupu budovy, ve které sídlí Nemocnice následné péče.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Kam se ze stávajících prostor přestěhuje Nemocnice následné péče v Moravské Třebové? Tento problém musí aktuálně řešit krajští politici. Nemovitosti, které Nemocnice následné péče využívá, se jejich majitelé rozhodli prodat. Po kraji však požadují částku, která je z pohledu radních přemrštěná.

„O vyřešení majetkoprávních vztahů se v současné době jedná na úrovni kraje, města a majitelů nemovitostí,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Částku, o jakou se jedná, ani to, zda se jednání blíží, nebo naopak vzdalují případné dohodě, kraj komentovat nechce. Na doplňující dotaz Deníku tisková mluvčí Zuzana Nováková pouze sdělila, že všechny partnery čekají po Novém roce další jednání. „Proto počkejme na jejich výsledek,“ dodala Zuzana Nováková.

Pokud se nepodaří dosáhnout dohody, je jednou z variant, že by došlo k výstavbě nové budovy, kam by se Nemocnice následné péče přestěhovala. Pro takové řešení by však kraj, který je zřizovatelem zdravotnického zařízení, potřeboval vhodný pozemek.

JEDINÁ LOKALITA

A zde vstupuje do jednání město. V úvahu, jak se zdá, připadá pouze jediná lokalita. Uvolněná plocha po právě zbourané budově bývalé dětské nemocnice, která je přímo naproti areálu, kde aktuálně sídlí Nemocnice následné péče.

„Veřejné zdravotnické zařízení by zde mohlo být umístěno v případě nedohody s majiteli, se kterými kraj momentálně jedná o prodeji budov a pozemků v jejich vlastnictví,“ vysvětlil místostarosta Moravské Třebové Václav Mačát. „Potřebujeme jasné stanovisko kraje. Dokud to nebudeme vědět, budeme muset vyčkat,“ podotkl Mačát.

Část zastupitelů města však s takovým využitím lukrativního pozemku, který vznikl demolicí budovy, nesouhlasí. V návrzích, které předložilo vedení města na prosincovém jednání zastupitelstva, přesto představuje jednu ze sedmi variant, o nichž by se měla vést veřejná diskuze.

Podle zastupitele Miloše Mičky jde o strategickou lokalitu, která by měla zůstat v majetku města. „Od poloviny devadesátých let město hledá varianty, jak zachovat zdravotní péči a nyní by mělo zase ustupovat a řešit problémy někoho jiného? Když se konečně našel pro město strategický pozemek, tak by zde mělo vzniknout zdravotnické zařízení? Můj pohled je, že ne,“ řekl Mička.