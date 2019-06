Někteří zaměstnavatelé se marně snaží sehnat brigádníky, studenti ale mají jasno. Práce na léto se dá najít snadno.

Letos nabírá brigádníky velká část podniků v Pardubickém kraji. Nedostatek lidí mají hlavně kavárny a restaurace. Studenti ovšem problém s hledáním práce nemají. Podle nich se dá najít skoro všude. Záleží na tom, co je baví a co chtějí dělat.

„Pracuji ve Svitavách jako prodavačka v obchodě a zároveň se starám o internetový obchod jedné sportovní značky. Brigádu jsem si našla jednoduše, byla jsem tam už párkrát jako výpomoc na sportovní akci XFN,“ řekla devatenáctiletá Michaela Bolcárová ze Svitav.

Nemají čas

Majitelé restaurací a kaváren hlásí nedostatek brigádníků, většinou se shodují na jednom. Je těžké studentům vyhovět časově. „Není tak složité sehnat brigádníky. Největší problém je, že chtějí na léto práci, ale ze dvou měsíců mohou nakonec jen čtrnáct dní,“ sdělila provozní kavárny Caffé Gold Bar Alena Kopecká. Jak ovšem sama dodala, najdou se i výjimky.

Mnoho studentů hledá brigádu, ve které bude možnost přivydělávat si dlouhodobě. „Po celý rok pracuji jako číšnice v restauraci Na Sklípku. Jelikož ale studuji, chodím tam hlavně o víkendech,“ podotkla dvacetiletá studentka Jana Střasáková z Litomyšle.

Kromě práce ve službách volí někteří studenti i brigádu v menších firmách nebo u živnostníků. „Chodím ke známému v Dolním Újezdu, který dělá sádrokartonové konstrukce. Pár kamarádů pracuje v truhlářství, někdo pomáhá na stavbě,“ popsal jednadvacetiletý Pavel Váně z Dolního Újezdu.

Brigádníky nabírají i ve větších firmách. Často se jedná o práci ve skladu, administrativě a výrobě.

Pro mládež v Litomyšli je jednou z možností brigáda na festivalu Smetanova Litomyšl nebo na zámeckém návrší, kde nabírají studenty mladší osmnácti let. „Celkově máme asi sto patnáct brigádníků, a to na pozice uvaděčů, řidičů a brigádníků do Festivalových zahrad. Minimální věk je ale šestnáct let,“ uvedla mluvčí Smetanovy Litomyšle Jana Bisová.

Od patnácti let

V Česku si mohou studenti přivydělávat od patnácti let. Musí ovšem splnit podmínky, jako je ukončená povinná školní docházka, omezená pracovní doba a žádné noční směny. Častým typem práce je roznos letáků a doplňování zboží v supermarketu.

Studenti hledají brigády sami, úřad práce je nenabízí. „Hlavně zprostředkováváme zaměstnání, ne brigády. Někteří zaměstnavatelé se na nás obrací se žádostí o brigádníky a nabídku samozřejmě zveřejníme. To není problém,“ řekl ředitel svitavského úřadu práce Jan Tesař.

Tereza Ryšanová

Trochu jiná brigáda

Netradiční zážitky a trochu jinou brigádu nabízí Mladějovská průmyslová dráha. Pořádá dobrovolné veřejné brigády na obnovu úzkorozchodné trati Mladějov na Moravě – Hřebeč doly. Letos se uskuteční od 30. června do 14. července.

Průmyslová železnice o rozchodu 600 milimetrů s historií přesahující období 1. republiky, na níž jezdí původní parní lokomotivy, existuje v republice jediná.

Úzkorozchodná železnice potřebuje neustálou údržbu – někde je potřeba vyměnit dožilý pražec, jinde vyřezat keře a občas je nutná oprava na trati. Práce zajišťují ve volném čase členové a příznivci Mladějovské průmyslové dráhy bez nároku na finanční odměnu.

Vedení dráhy slibuje týden v příjemném prostředí se zajímavým programem, zážitky a zkušenosti, které člověk jinde nenajde, dobrý pocit z práce, dopravu pracovními vlaky Mladějovské průmyslové dráhy a volné jízdy na úzkokolejce pro veřejnost jako symbolickou odměnu. V případě zájmu a splnění podmínek se mohou zájemci zapojit mezi provozní personál jako průvodčí. Berou brigádníky už od 15 let. (ik)