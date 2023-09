/ROZHOVOR/ „Pokud řešíte, zda vzít dítě na pohřeb blízkého, měli byste mu nejdříve vysvětlit samotný rituál a být mu především oporou,” říká v rozhovoru pro Deník psycholog Jakub Kozák. Právě on je vedoucím služby Most, kterou bude od poloviny září poskytovat Oblastní charita Polička dětem a rodinám, které si prochází těžkým obdobím spojeným se ztrátou blízké osoby.

Vedoucím služby podpory při ztrátě je psycholog Jakub Kozák. | Foto: Deník/Kristýna Sauerová

Už v sobotu 9. září zahájí svou činnost nová služba most v Poličce. Stane se tak v rámci dobročinného běhu Jarmila Běhoděje v Chovatelském areálu „Pod pivovarem“.

Existuje nějaký osvědčený recept, jak se vyrovnat se ztrátou blízkého?

Za mě je to rozhodně dopřát sobě i druhému čas a možná určité omezení nároků na sebe obecně.

„V regionu je celkově nedostatek odborníků na poli psychologické a psychiatrické péče, kteří by vůbec děti ošetřili. Chceme poskytnou pomoc rodinám, které postihne takováto nešťastná událost, aby na pomoc nečekali dlouho,“ vysvětlil Jakub Kozák.

Jsou lidé, kterým pomáhá to, že se co nejvíce zaměstnají, ale také jsou ti, kteří potřebují nějaký odstup, uzavřít se a nějaký čas být o samotě. To vše je normální a důležité je vnímat své potřeby a dát jim v čase truchlení dostatečný prostor.

Jak tedy přistupovat k dítěti, když dojde na ztrátu jeho blízké osoby?

Pokud ztrátu blízkého očekáváme, důležitá je přímost ve sdělení. Často se rodiče snaží dítě nějak chránit, a tak ty informace filtrují. Musíme být samozřejmě mimořádně opatrní a záleží na tom, v jakém vývojovém období právě dítě je. Pro dítě je v těchto situacích nejdůležitější pocit bezpečí, což lze zajistit v důvěryplném vztahu, a možnost se na ztrátu připravit.

To je příprava na samotné úmrtí, když ho očekáváme. Ale co dělat, když k tomu dojde?

V případě již nastalého úmrtí blízkého je třeba dítěti nabídnout, ne nutit, si o události s blízkými povídat, projevit emoce, které k takovým situacím patří. Určitě je důležité nabídnout dítěti možnost se se zemřelým dostatečně rozloučit, i když už s námi zemřelý blízký není. V tom se potřeby každého z nás liší, ať už jsme dospělí nebo děti. Dětem může napomoci, když si dospělý v takové situaci alespoň trochu ví rady a dítěti je vzorem.

Pokud řešíte otázku, zda vzít dítě na pohřeb, měli byste mu nejdříve vysvětlit samotný rituál a být mu především oporou. Měli byste být opatrní, pokud nevíte, zda sami tu situaci ustojíte.

Jak rodič pozná, kdy už by měl s dítětem vyhledat odbornou pomoc?

Těch symptomů komplikací v truchlení může být celá řada od nespavosti až po nějaké na první pohled nápadné projevy v myšlení a prožívání. Do značné míry je řada bizarních projevů v nějaké první fázi truchlení normální, „vidíme“ například blízkého v místech, kde jsme se s ním často setkávali. Pokud se rodiče cítí nejistí, mohou se přijít poradit. V případě, že konkrétní projevy trvají dlouho dobu a třeba se stupňují, tak není dobré odkládat odbornou pomoc.

Od září spouštíte v Oblastní charitě Polička novou službu most. Mohl byste ji přiblížit?

Jsme terapeutická služba. Nabídneme podporu, když náhle zemře někdo blízký, ale i v situaci, kdy je někdo tak nemocný, že očekáváme konec jeho života. Poradíme, i když si nejste jisti, jak mluvit s dětmi, které právě procházejí ztrátou. Kromě toho nabídneme metodickou podporu učitelům nebo vedoucím volnočasových aktivit, kteří pracují v kolektivu dětí s čerstvou zkušeností ztráty.

Platí se za tyto služby?

Zatím jsou naše služby zdarma, a to po dobu trvání projektu, tedy do konce roku 2025. Poté samozřejmě budeme pracovat na tom, aby to tak zůstalo. Nevíme však, jaké budou podmínky a jak se celkově vyvine situace kolem pozůstalostní péče v České republice. Je to velké téma, které se řeší na národní úrovni.

Jak dlouho k vám mohou na terapie lidé docházet?

Budeme schopni poskytovat dlouhodobou podporu i v řádu let. Budou rodiny a jednotlivci, kteří k nám přijdou a bude jim stačit jedno či dvě setkání, ale budou také tací, kteří budou potřebovat dlouhodobou podporu. Na to jsme připraveni.

Kdo všechno bude poskytovat podporu?

Teď tu budeme dva terapeuti. Od začátku nového roku přibereme ještě jednoho kolegu.

Pro koho je služba primárně určená?

Cílíme na skupinu dětí a jejich pečujících, protože vnímáme, že je v regionu celkově nedostatek odborníků na poli psychologické a psychiatrické péče, kteří by vůbec děti ošetřili. Chceme poskytnou pomoc rodinám, které postihne takováto nešťastná událost, aby na pomoc nečekaly dlouho.

Jak bude takové sezení přibližně probíhat?

Předpokládáme, že se setkáme se všemi členy pozůstalé rodiny. Stane se ale, že některý z jejích členů ani na první setkání nebude chtít přijít, nebo se připojí později. To je v pořádku a rozhodně nebudeme nikoho nutit. Dítě si samo vybírá způsob komunikace. Hodně však záleží na tom, v jakém je vývojovém stádiu a jak je schopné využívat například verbální cestu sdělení. Ta není nezbytná. Musíme na začátku zmapovat možnosti rodiny i dítěte a potom na to umět reagovat. Paleta aktivit musí být co nejširší, abychom dítěti nabídli možnost volby. Budeme tak pracovat například s obrazovým materiálem, hudebními podněty, využívat různé terapeutické karty, výtvarné techniky a podobně.

Mohl byste popsat nějakou terapeutickou metodu?

Osobně je mi blízká práce s terapeutickým pískovištěm, což je metoda, kterou budeme prezentovat i na sobotním dobročinném běhu. Zároveň jsme vyhlásili takovou kampaň, která vyzývá lidi, aby se doma podívali, zda mají nějaké menší předměty (do 15 cm, minimální velikost nevymezujeme), které by nám mohli věnovat a podpořit tak vznik co největší zásoby objektů použitelných při tvoření dětí v pískovišti. Nemusí jít nutně o hračky, mohou to být například nějaké makety předmětů denní potřeby (dekorativní nářadí, nástroje, různé suvenýry apod.). Samotné pískoviště je menší bedna s jemným pískem, do kterého vkládáme ze širokého výběru předměty, které nás zaujmou, tvoříme s nimi často i nějaký příběh. V terapeutickém pískovišti používáme k vyjadřování důležitých věcí symbolů.

Bližší informace o službě najdete na webových stránkách – ZDE.