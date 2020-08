Zakázka přitom nebyla ještě letos na jaře vůbec jistá.

„Ministerstvo zahraničních věcí vydává stanovisko se zvážením všech mezinárodních a bezpečnostních rizik. Původně navržené vyjádření bylo ve vztahu k zakázce pro africkou Ugandu negativní. Situace byla vážná, hrozilo i propouštění. Proto se do jejího řešení zapojily odborové organizace a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Nutná licence

Poličské strojírny mělypotíže se získáním licence a to byl podle hejtmana zásadní problém. Otázka licenčního řízení je komplikovaná. „Musíme vyhodnocovat celou řadu aspektů, nejen ekonomickou výhodnost pro Českou republiku, ale také možné dopady prodeje. Jen připomenu případy, kdy se české výrobky objevily z našeho pohledu na ‚špatné straně barikády‘. V tomto případě jsme po řadě jednání licenci pro materiál do Ugandy udělili,“ vysvětlil proces exportu českých vojenských výrobků do zahraničí ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který přijel na jednání přímo do Poličských strojíren.

Zakázka v Poličce se tak může rozjet na plné obrátky. „Je to pro naši skupinu významný exportní kontrakt určený našemu africkému zákazníkovi. Bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost nejen společností v našem holdingu, ale i na řadu našich dodavatelů. Nejedná se o jednorázovou zakázku, ale následuje výroba náhradních dílů a dalších podpůrné činnosti. Jednoznačně jde o práci na několik let,“ sdělil Petr Němec, ředitel Poličských strojíren.

Tak velká zakázka je důležitá nejen pro Poličku a okolí, protože ve strojírnách pracuje více než tisícovka lidí, ale také pro celou Českou republiku.

Vyšší mzdy?

Zakázka je důležitá zejména v současné těžké době, protože umožní zachovat pracovní místa v regionu.

„Taky bych byl rád viděl, aby se zvedly mzdy v podniku, ale to je už na Poličských strojírnách. My chceme podpořit, aby firma prosperovala a byla součástí českého obranného průmyslu. Úzce spolupracujeme s firmami, které dodávají moderní techniku nebo obnovují starou a pro nás je zásadní jim pomoci dostat se na nové trhy prostřednictvím našich ambasád,“ dodal ministr zahraničních věcí Petříček.

Vláda státu Uganda navíc podle kraje garantovala, že nedojde k dalšímu přeprodeji objednaných dodávek.