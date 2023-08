/VIDEO/ Zdobení, pruhovaní nebo klamaví. To jsou velmi vzácní a kriticky ohrožení čmeláci, na které můžeme narazit i ve východních Čechách. Jejich pozorováním a chovem se zabývá Vít Cach z Korouhve u Poličky. Přírodní hnízda čmeláků mají podle něj velmi vysoké ztráty. Přežije průměrně jen deset procent, často se stávají potravou ptáků. A právě od toho tu jsou chovatelé, kteří se snaží tyto ztráty se svými čmelíny snižovat. Podívejte se na jeho půvabná videa ze života čmeláků.

Okolí Poličky je domovem několika druhů čmeláků. Najdou se mezi nimi i ti velmi vzácní a ohrožení | Video: Vít Cach

Co byste měli na zahradě vysadit, abyste přilákali co nejvíce čmeláků? „Na levandule a motýlí keře vám přiletí jenom včela nebo nejběžnější druh čmeláka. Mnohem lepší je mít místo anglického trávníku luční zahradu s jetelem a dalšími bobovitými rostlinami,“ radí chovatel „včelích medvídků“.

Čmeláci jsou prý téměř neškodní a velmi mírumilovní, ale nezapomínejte na to, že také občas dokáží bodnout. „Při běžném setkání vám nedají žihadlo. Když ale kontroluju úly nebo je krmím, tak mě občas bodnou. Jejich bodnutí je podobně silné a nepříjemné jako od vosy nebo včely,“ popsal šestatřicetiletý muž, který chová několik kriticky ohrožených druhů čmeláků, ale také těch běžných u sebe na zahradě. Každý rok se jejich počet liší. „Momentálně se zaměřuji na šesti druhů, a to na čmeláka úhorového, lesního, proměnlivého, klamavého, pruhovaného a zdobeného,“ přiblížil.

Čmelák u Vysokého Mýta přetrhl dráty vedení, ty podpálily trávu a poškodily auto

S chovem začal před devíti lety. „Byl jsem takové to dítě, které vždy zkoušelo chovat všechna možná zvířata. Takže když jsem si pořídil zahradu, hned jsem sáhl po čmelácích,“ prozradil.

Znalosti o těchto pilných opylovačích získal sám, ale také díky zkušenějším kolegům, kteří se tím zabývají třeba už 30 nebo 60 let.

Unikátní encyklopedii čmeláků najdete ZDE

V současné době je napříč Českem chov čmeláků velmi populární. „Češi jsou v jejich chovu nejlepší na světě. Například v Německu a v Anglii, kde to také poměrně rozšířené, jsou oproti nám velmi pozadu,“ myslí si.

Právě kvůli tomu, jaký je o tento blanokřídlý druh hmyzu zájem založilo několik nadšených chovatelů facebookovou komunitu Čmeláci Plus, kde se snaží uvádět na pravou míru leckdy irelevantní informace, které se k začínajícím chovatelům dostávají. „Teď už se z nás stal spolek, a tak se profesionalizujeme. Zabýváme se vzácnými druhy, spolupracuje s dalšími odborníky a děláme nějaké větší projekty, jako je například biopás na poli poblíž poličského letiště,“ popsal Cach.

Kvůli oteplování mizí větší druhy včel. Nejohroženější jsou čmeláci, říká studie

Čmeláci spolu s vosami a sršni tvoří na rozdíl od včel pouze jednoleté kolonie. Existují však různé druhy čmeláků a každý se specializuje na určité typy rostlin. „Nedá se předpokládat, že když chovám jeden druh, tak mi opylí všechny rostliny na zahradě,“ tvrdí. Je tedy potřeba si udržovat co nejširší spektrum opylovačů.

Mezi kriticky ohrožené druhy patří například čmelák klamavý, který je úzce vázaný na bobovité rostliny v čele s jetelem lučním a štírovníkem. Kvetoucích luk však bohužel vinou lidské činnosti ubývá.

Zdroj: Vít Cach

Nedávno tento druh objevili v Českých Budějovicích. Dobrou zprávou je, že za ním nemusíte jezdit tak daleko, protože se s ním můžeme setkat i v okolí Poličky. „Je to jeden z těch vzácných čmeláků, kteří se tady vyskytují. Občas se objeví s dalšími dvěma vzácnými, a to s čmelákem zdobeným a pruhovaným. Na ně člověk nenarazí jen tak někde,“ řekl a dodal, že čmeláka klamavého laik od toho běžně rozšířeného nepozná.

Naopak čmelák zdobený je vzhledově velmi charakteristický. „Je to velký žlutý čmelák, který je v podstatě nezaměnitelný. Spousta lidí by ani neřekla, že je to vůbec čmelák,“ sdělil a poznamenal, že je velmi obtížné se s ním setkat.

Proč je tedy zapotřebí čmeláky chránit? Jsou to velmi důležití opylovači a také jsou pro mnoho zvířat potravou. „Je důležité si udržovat tu rozmanitost rostlin a zvířat, stejně tak jako si udržujeme určité tradice a kultury. Jakmile to zmizí, tak už se to nikdy znovu neobnoví,“ sdělil Cach.

Zdroj: Youtube