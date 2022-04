"V prostoru zoo, která by měla být celá v indonéském duchu, se plánuje zřídit asi šest pavilonů, čtyři pro ptáky, jeden motýlí pavilon a jeden pavilon pro drápkaté opičky a malá zvířata, na které bude možné sahat a hrát si s nimi," uvedl tehdy Marcel Kohout v žádosti, kterou zaslal na obec.

Už v roce 2020 hovořil o chovu ohrožených druhů českého ptactva nebo dětské zoo s ovečkami, morčaty nebo kozami. Nyní se chce ale v halách zaměřit také na odchov ohrožených druhů papoušků lori.

Už na konci září 2020 zastupitelé Janova záměr postavit zoo schválili. Marcel Kohout začal jednak kupovat pozemky a také jednat se zahradnickou školou v Litomyšli o budoucí spolupráci. To, že by zastupitelé nyní kývli na místní referendum, nechápe.

"Před rokem referendum zastupitelstvo odmítlo. Tehdy se v Janově mluvilo o tom, jestli by neměla být anketa nebo referendum, jestli povolit záměr, nebo ne. A je to i v zápisu ze zastupitelstva. Může tam být krásná zahrada. Když to neprojde, můžu pozemky prodat a pak už tam bude cokoliv," řekl Kohout.

Zoo počítá s vybudováním vzdělávacího centra a akcemi pro školy, školky i veřejnost. Studenti Střední zahradnické a technické školy z Litomyšle by mohli do janovské zoo chodit na praxi.

Za projektem zoologické zahrady v Janově stojí zdejší chovatel papoušků Marcel Kohout.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

"Spolupracujeme se zoo v Jihlavě, Brně, Dvoře Králové, ale i s Plzní nebo Libercem. Máme asi 350 zvířat a většina jsou plazy, protože zabírají nejméně prostoru. Chceme se rozvíjet, ale nemáme prostor na chov ptáků. Zoo Janov by se nám hodila. Vidím to jako obrovskou šanci, příležitost pro naši školu," řekl Ivo Jiránek, ředitel Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli. Vedení zoo počítá i s pracovními místy pro osoby s hendikepem.

Někteří lidé v Janově by ale rádi, aby se k záměru zoologické zahrady uskutečnila anketa nebo referendum.

"Je to další stavba a nedivím se lidem, že mají obavy. Pokud přijde podnět od občanů, aby se udělala anketa nebo referendum, tak nebudu proti. Myslím, že je to zásadní věc pro Janov. Výsledkem by se mělo zastupitelstvo taky řídit," podotkl na veřejném projednání starosta Janova Luboš Jiskra.

Obyvatelé Janova už doručili na obecní úřad připomínky. Příští týden se jimi budou zabývat zastupitelé. Mezi lidmi koluje fáma, že je referendum už hotová věc. To však není pravda. "To je jedna paní povídala. O ničem není rozhodnuto, příští týden budeme mít jednání zastupitelstva. Dáváme dohromady program. Ovšem jsou dvě petice, jsou tam připomínky, které jsme posílali pořizovateli studie," dodal Jiskra. Jednání zastupitelstva v Janově se uskuteční podle starosty ve středu 13. dubna.