Před 22 lety se za jednoho „gottwalda" (stokorunu) dal pořídit nákup na celý víkend.

No nestýská se vám po tom? Rohlík za 40 haléřů, mléko za dvě koruny a když jste vyrazili na zaslouženou dovolenou do Vysokých Tater, protože nikam jinam vás režim nepustil, zaplatili jste kolem tisícovky.

Je to krásné srovnání. Člověku by se chtělo až brečet, když se podívá do statistik, o kolik se od roku 1989 zvýšily ceny. Pravda, jen do chvíle, kdy si uvědomíme, kolik se tenkrát vydělávalo. Kdo měl na výplatní pásce čtyři tisíce, mohl si výskat. Dnes by člověk z této částky často nezaplatil ani holý nájem.

„Všechno bylo mnohem levnější, ale při srovnání tehdejších a dnešních platů byly tehdy potraviny vlastně docela drahé. Dneska dám nejvíc peněz za bydlení. Jídlo a věci běžné spotřeby jsou až v druhém sledu,“ řekla důchodkyně Magda Valentová z Pardubic.

Největší cenový šok nastal 1. ledna 1991 po liberalizaci cen. Za kostku másla, která do té doby stála od Aše po Jablunkov 10 korun, prodejci najednou chtěli až čtyřikrát tolik. Trvalo ale jen pár týdnů, než trh si s rychlokvašenými zlatokopy raného kapitalismu v Čechách rychle poradil a ceny se vrátily téměř na původní úroveň.

Od poloviny 90. let už každoroční inflace spadla pod 10 procent, vloni ceny vzrostly o pouhých 1,5 procenta.

