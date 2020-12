„Pardubický kraj pokrýváme LTE sítí na 99,8 procent. Z okresů má nejnižší pokrytí okres Svitavy, kde dosahuje 99,4 procent populace,“ řekl mluvčí společnosti T-Mobile Jiří Janeček.

Přesto se ne všude lidé ze svých mobilních telefonůk internetu bez potíží připojí. „Z lokalit s omezenou dostupností mobilních datových služeb , což je dáno geografickými podmínkami, lze zmínit například obec Pohledy,“ podotkl mluvčí T-Mobile.

Podobná situace je i u dalších dvou operátorů. „V České republice je venkovní pokrytí populace u sítě LTE 99,4 procent. Bílých míst bez signálu je ve srovnání se zahraničím, například s Německem, velice málo,“ potvrdila mluvčí společnosti Vodafone Kateřina Šantorová.

OCHRANNÁ PÁSMA

Proč je některá místa obtížné signálem pokrýt? „V některých částech republiky jsou vyhlášená různá ochranná pásma, ke stavbám se tak vyjadřují zástupci památkové péče nebo odbory životního prostředí. Některé lokality jsou přímo v chráněných krajinných oblastech. Výstavba na stávajících objektech naráží na neexistenci dominant, z technického hlediska potřebujeme mít vysílač výše, aby se signál mohl šířit. Jako mobilní operátor musíme respektovat fyzikální i ekonomická pravidla, která se ale zatím v některých oblastech nepotkala se stanovisky úřadů,“ řekla Šantorová.

Aktuálně je nejrychlejším internetovým připojením mobilní síť LTE (4G), 5G připojení si lidé v Pardubickém kraji prozatím vyzkoušet nemohou. „Momentálně v kraji spuštěno není. První 5G vysílače jsme dali do provozu k 1.listopadu v centrech Prahy a Brna. Průběžně však probíhají přípravy na budoucí rozšiřování pokrytí modernizací části radiových technologií, které 5G budou podporovat,“ slíbil Janeček.

Na spuštění připojení 5G se připravuje rovněž Vodafone. „Pokrytí signálem 5G se budeme do Vánoc ještě věnovat, brzy bychom rádi publikovali zajímavá čísla. Další rozvoj pokrytí pokračuje s ohledem na některé problémy. Velkým problémem výstavby základnových stanic jsou i elektrické přípojky, které nelze realizovat bez souhlasů majitelů pozemků. To je ovšem v rozporu s požadavkem co největšího pokrytí mobilním signálem,“ dodala Šantorová.