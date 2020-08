Od nápadu založit mobilní hospic Bílá Holubice v Dolním Újezdu uplynuly dva roky. Od 1. srpna je hospic otevřený a nabízí službu těžce nemocným, umírajícím pacientům a jejich rodinám. Hospicovou péči zajišťují Ladislava Částková a Barbora Plíhalová 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V týmu mají lékaře, zdravotní sestry i duchovního.

„Kontaktujeme onkologická oddělení nemocnic v Pardubickém kraji i v Brně. Nemáme obavy, že bychom neměli klienty,“ uvedla Ladislava Částková.

Hospic funguje v okruhu asi do 30 kilometrů od Dolního Újezdu. Péči hradí pečující rodina a sponzoři. Hospic Bílá Holubice získal od obce do pronájmu část objektu bývalého Svazarmu. Do rekonstrukce investoval hospic téměř milion korun. Vzniklo tady zázemí pro tým Bílé Holubice, příjem klientů a také půjčovnu zdravotnických pomůcek. „Jednoduché to nebylo. Hodně papírování a jednání, ale šla bych do toho znova,“ dodala Částková.

Ještě tři týdny poběží na webu znesnaze21.cz sbírka na nový automobil, který hospic potřebuje na cestování za klienty. (ik)