Drahé ceny energií nutí města hledat úspory, kde to jen jde. Ve Svitavách radní vloni na podzim rozhodli o zhasínání veřejného osvětlení ve vybraných klidných ulicích a lokalitách města.

„Řešíme intenzitu osvětlení v ulicích a chceme ji regulovat hlavně v nočních hodinách. Ve všední dny restaurace a kulturní zařízení zavírají ve 22 hodin, proto uvažujeme, že bychom zhasínali zhruba v době od půlnoci do čtyř ráno,“ uvedl na konci listopadu svitavský starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).

Návrh neprošel

K podobnému opatření přistoupilo více měst a obcí v Pardubickém kraji. Ve Svitavách ale nakonec návrh neprošel přes opoziční zastupitele. Na posledním loňském jednání nezvedli ruku pro tento směr úspor a zastupitelé vládnoucí koalice neměli dost hlasů pro schválení. Zhasínat se tak ve Svitavách nebude.

Slibovanou úsporu dva miliony korun musí najít zastupitelstvo jinde. „Domnívám se, že ta předpokládaná úspora dva miliony není hlavní priorita, kterou bychom se měli ve městě zabývat. Zastávám názor, že by mohla vzrůst kriminalita. Nám ale spíše šlo o legislativní otázku, která nebyla řešena. Pokud se někomu něco stane na území města v místě, které je v době zimy označené jako neudržované, ale po zhasnutí nebude tabulka vidět, tak nám to připadá problematické z pohledu potencionálních náhrad, které by město muselo řešit,“ přiblížil svůj postoj opoziční zastupitel Jaroslav Kytýr (ANO 2011).

Je spíše pro nouzový režim osvětlení v ulicích než úplnou tmu. „Město udělá opatření a letos vymění výbojkové osvětlení za LED. Tím pro rok 2024 a následné roky ušetří a není potřeba zhasínat,“ dodal Kytýr.

Úspory najdou jinde

Svitavské zastupitelstvo se už znovu zhasínáním veřejného osvětlení zabývat nebude. Úspory bude hledat v jiné oblasti života ve městě. „Opozice dostává materiály týden předem. Máme informaci, že klub ANO se týden před jednáním sešel. Pokud věděli o právních pochybnostech, mohli zvednout telefon. Máme právníky, kteří jsou schopni odpovědět. Když to neumí využít, tak budeme hledat úspory jinde,“ uvedl Šimek s tím, že sáhnou do rozpočtu všech městských organizací. „Každá organizace bude muset utáhnout své provozní výdaje. Ty dva miliony korun musíme najít,“ potvrdil starosta.

Svitavy mají vysoutěžené ceny elektřiny i plynu. V letošním roce by mělo město za energie zaplatit zhruba 65 milionů korun, přičemž vloni za ně platilo asi 30 milionů. I proto dál hledají, kde by šlo za energie ušetřit. Do konce ledna bude ve všech školách úsporné LED osvětlení. „Vyčlenili jsme na výměnu přes milion korun a cítíme, že tam nám to přinese velkou úsporu,“ podotkl Šimek.

Dalším krokem je veřejné osvětlení. Město získalo dotaci na výměnu 400 svítidel. A tím rozhodně nekončí, výměna bude pokračovat v letošním roce. „Dostali jsme dotaci na výměnu 840 svítidel. Kompletní náklady se pohybují okolo jedenácti milionů korun, dotace je osm milionů. Připravujeme ještě žádost o dotaci na modernizaci dalších 500 svítidel,“ vysvětlil místostarosta Pavel Čížek (ODS).

Město navíc hledá vhodné budovy pro umístění fotovoltaiky. V úvahu připadají bazén, seniorcentrum, koupaliště nebo školy.