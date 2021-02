Lidem došla trpělivost a obrátili se se stížností na město. „Holduje se zde alkoholu, kouří se přímo na zastávce, nenosí roušky. Městskou ani státní policii jsem za celou dobu neviděl,“ řekl Jiří z Litomyšle.

Vadí to i dalším lidem, hlavně rodičům menších dětí. Ve čtvrtek skupinku lidí na autobusovém nádraží zkontrolovala policie a rozhodně to nebylo poprvé ani naposledy. Město už situaci s policií řešilo. Kontroly na autobusovém nádraží dělají strážníci několikrát denně. „Osoby v podnapilém stavu a porušující opatření z místa vykazujeme. Většinou se jedná o bezdomovce. Bohužel se nám na místo po odjezdu hlídky vrací. Několik osob jsme převezli pro podnapilost a protiprávní jednání na záchytku do Pardubic a Hradce Králové. O problému víme a v rámci možností ho řešíme,“ uvedl velitel Městské policie Litomyšl Libor Marek. Město podle starosty Daniela Brýdla také požádá o kontroly i státní policii.