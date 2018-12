Pardubický kraj – Tuny plastů. Je v nich balená voda, ovoce, zelenina, maso… Vedení radnice v Litomyšli ale řeklo dost.

„Zrušili jsme na městském úřadě balenou vodu v PET lahvích a místo ní točíme do džbánků kohoutkovou. Zjistili jsme, že máme výbornou vodu, tak by byla škoda dál kupovat balenou,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl.

Voda v Litomyšli a okolí z vrtu Čistá je kvalitní, možná až kojenecká. Mnoho lidí tak přestalo balenou zcela kupovat. „Skončili jsme s minerálkami a děláme si domácí šťávy a pijeme je s vodou z kohoutku, je nejlepší,“ řekl Miroslav Dvořák z Litomyšlska.

První radnice v kraji

Litomyšl se tak stala první radnicí v Pardubickém kraji, která se zapojila do nové kampaně Nepetuj. Ta má za cíl snížit produkci PET lahví a také měnit myšlení lidí ve vztahu k zodpovědnosti za odpad, který každý z nás produkuje.

Šetrná recyklace

Nutno však podotknout, že na PET lahve a odpad, který je z nich produkován, není jednotný názor. Zatímco většina „zelených“ aktivistů proti nim ze zásady bojuje, podle odpadových firem jsou PET lahve problémem pouze tehdy, pokud končí ve směsném odpadu, nikoliv v kontejnerech na plasty. Jejich recyklace je totiž prý nejefektivnější a nejšetrnější formou likvidace.

Do kampaně Nepetuj se zapojila jako první v Pardubickém kraji litomyšlská radnice, formálně ji podpořila ale také radnice v Přelouči, Uherčicích či Technické služby města Moravská Třebová. Všude tady je možné si vyzvednout etikety Nepetuj zdarma.

Právě radnice jako správci věcí veřejných by měly jít lidem ve svém odpadovém chování příkladem. Litomyšl je vlaštovkou, řada měst ale podobný problém řešit nemusí. Třeba pardubický magistrát, který má na chodbách nainstalovány velkoobjemové vymývatelné barely s vodou.

„Ty jsou určeny nejen pro úředníky, ale i pro návštěvníky radnice,“ uvedl mluvčí města Radim Jelínek.

Problémem tak tady zůstávají vlastně jen plastové kelímky, které využívá právě veřejnost. Zaměstnanci radnice si vodu často z barelů čepují většinou do vlastních nádob.

A pak je i řada radnic, která se zásadami projektu Nepetuj řídí bez toho, aby v něm byla formálně účastna. Třeba Svitavy. Zaměstnanci radnice pijí kohoutkovou vodu z řadového vodovodu. Pro veřejnost jsou pak na chodbách k dispozici podobně jako v Pardubicích barely s vodou, která je čepována z vrtů v nedaleké Radiměři.

Chtějí neperlivou

„Takže žádný dovoz barelů přes půlku republiky, v tom vidíme další přínos. A co se týče kohoutkové pro úředníky, je zajímavé, že oficiálním návštěvám nabízím lahvovou mattonku, ale většina z nich přesto raději požádá o neperlivou kohoutkovou,“ řekl starosta David Šimek.

Kolem PET lahví se v poslední době rozjela široká diskuze, představují totiž velkou část odpadů. Na přetřes přišla hlavně otázka jejich zálohování, které funguje například v Německu.

Podle listopadového průzkumu společnosti KPMG si téměř tři čtvrtiny Čechů myslí, že plastové lahve by měly být zálohované. Šest z deseti respondentů by při nákupu upřednostnilo potravinu bez obalu, vlastní obaly si do obchodu alespoň občas nosí čtvrtina respondentů. Balenou neperlivou vodu v PET lahvích alespoň někdy kupuje 70 procent respondentů, přestože drtivá většina má v domácnosti k dispozici pitnou vodu. Pečlivě je pak podle průzkumu třídí necelých 90 procent lidí.

Otázkou však je, jaká je realita… Podle statistik Autorizované obalové společnosti EKO-KOM za rok 2017 totiž odpad soustavně třídí jen 73 procent Čechů.