Následovat bude demolice samotného nadchodu, kdy bude uzavřena i frekventovaná silnice I/35. O termínu demolice ještě není rozhodnuto, buď půjde o poslední únorový, nebo první březnový víkend.

„V pátek o půlnoci by se komunikace úplně zavřela a v noci těžká technika odstraní betonové monstrum. Během víkendu pak musí firma vše uklidit, aby se tah v neděli večer zase otevřel,“ přiblížil plány starosta.

Objízdná trasa během uzavírky povede v jednom směru přes Smetanovo náměstí a v tom druhém po ulici T. G. Masaryka kolem městského úřadu.

Tím ale dopravní omezení na průtahu Litomyšlí rozhodně nekončí. Téměř půl roku zůstane pětatřicítka během výstavby bezbariérového nadchodu zúžena na dva pruhy. Původní záměr byl stažení o jeden pruh, ale tím by se stavba podle města asi o tři měsíce protáhla.

Moderní nadchod s výtahem v Litomyšli postaví pardubická firma. „Už jsme převzali staveniště. Vybudujeme tady výtahovou šachtu, betonový nadchod, ale nejdříve nás čeká velká demolice. Vše však stihneme do konce srpna,“ ujistil manažer projektu Jan Hanzlík.

Právě výtahová šachta je trnem v oku některým lidem, kterým se vizualizace nelíbí. „Moderna do moderny, ale ne do historické části města,“ podotkl Jiří Flídr.

Nový nadchod usnadní cestu zejména seniorům a maminkám s kočárky na polikliniku a úřad. Součástí bude i vyhlídka na město. Výstavba nadchodu vyjde na 45 milionů korun, město získalo státní dotaci ve výši 32 milionů korun.

Město se ale brání, že projekt konzultovalo s památkáři. „Horší než současný komunistický obří kus betonu to nebude. Nemůžeme stavět historizující nadchod přes čtyřproudovou silnici. A navíc podmínkou dotace byla bezbariérovost. Architekti zvolili řešení s výtahem a podle nich i městské architektky do Litomyšle zapadne,“ dodal Brýdl.

Za několik let má být kolem Litomyšle hotová dálnice D35 a místní se domnívají, že pak bude průtah klidný. To ale není zcela pravda a nadchod bude i tak potřeba. „Výškový rozdíl mezi historickým centrem a poliklinikou zůstane. Dál tady bude jezdit množství aut, a to na Poličku nebo z dálnice. Průtah bude pořád plný aut,“ uzavřel starosta.