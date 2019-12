Lidé si ho mohou následně vyzvednout na mnoha místech ve svitavském okrese. V neděli 22. prosince v 11 hodin se uskuteční tradiční mše v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové, na kterou skauti Betlémské světlo přinesou. Bude možnost odnést si ho s sebou domů.

V 17 hodin si můžete pro Betlémské světlo přijít k městskému muzeu, kde jej budou rozdávat za zpěvu vánočních koled junáci z místního střediska. Plamínek světla bude plápolat v klášterním kostele nepřetržitě až do Štědrého dne, kdykoli si jej můžete odnést do svých domovů, je potřeba vlastní svíčka nebo lampa.

Ve Svitavách budou skauti rozdávat Betlémské světlo na Štědrý den pod vánočním stromem, a to od 11 do 12 hodin. Plamínek předají také v domově s pečovatelskou službou v Lánech. V Litomyšli se bude světlo z Betlému rozdávat na Štědrý den od 13.30 hodin na zámeckém návrší v rámci akce Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband před hlavní budovou muzea. Plamínek pokoje a míru dovezou skauti i do Jevíčka. V neděli 22. prosince od 12.30 hodin budou jevíčští skauti předávat Betlémské světlo na Palackého náměstí za zvuku koled v podání dechového orchestru Malohanačka.