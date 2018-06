Běh podpoří nemocné děti

Management - Management Vedoucí 23 000 Kč

Ostatní řídící pracovníci VEDOUCÍ SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ A SOC. TERAPEUTICKÉ DÍLNY. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KONTAKT: písemně (náležitosti přihlášky do výběrového řízení: ručně psaný motivační dopis, strukturovaný životopis. Životopis doplňte, prosím, o následující prohlášení: "Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchovávání"), , Přihlášky zasílejte do 25. 6. 2018 na adresu: Charita Moravská Třebová, Svitavská 44, 571 01 Moravská Třebová - obálku označte heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“, nebo scanem na e-mail: katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz. Vybraní zájemci budou pozvání k přijímacímu pohovoru, který proběhne v termínu od 27. – 29. 6. 2018. Charita Moravská Třebová si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.. Pracoviště: Charita moravská třebová - moravská třebová (svitavská), Svitavská, č.p. 655, 571 01 Moravská Třebová 1. Informace: Kateřina Vašková, +420 734 797 498.