Ve středu Česká pošta uvede do prodeje příležitostný písmenový poštovní aršík Díla Bedřicha Smetany, na jehož třech známkách s nominální hodnotou zastoupenou písmeny A, E a Z jsou motivy krajin znázorněny skladby cyklu Má vlast. "Pod výtvarný návrh aršíku se podepsala Renáta Fučíková a rytinu obálky prvního dne vydání připravil Václav Fajt. Od narození významného českého skladatele období romantismu na začátku března uplyne 200 let," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Všechny tři známky spojuje motiv hudby a zároveň českého lidového umění. Na každé ze známek je krajina tematicky přiřazována k jedné ze skladeb cyklu Má vlast. Krajiny jsou vytvořeny akvarelem, lidové motivy jsou zachyceny plošnou barvou.

Věděli jste, že Bedřich Smetana byl tanečník? Oslavy v Litomyšli zahájí bál

"Jde o výšivky z mužského kroje z okolí Litomyšle, Smetanova rodiště, konkrétně z mužské vesty ušité z bílého plátna s chrpově modrou výšivkou. Chrpově modrá je nejen barvou Smetanova rodného kraje, ale i symbolem hudby a snění. Lidové motivy zastoupené stylizacemi tulipánů, růží a kopretin znázorňují zdroje Smetanovy inspirace a odkazují na jeho vlastenecké smýšlení. Šlahouny rostlin zároveň připomínají výtvarné tvarosloví 19. století, v němž Smetana tvořil. Na okraji aršíku volně přecházejí do podoby výšivky," přiblížil unikátní známky Vitík.

Česká pošta vydala k 200. výročí narození Bedřicha Smetany speciální poštovní známky.Zdroj: Česká pošta

Aršík složený ze tří známek bude stát 128 korun. Nominále známky Vyšehrad je zastoupeno písmenem A a odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní, tedy standard do 50 gramů za 34 korun. Na známce Z českých luhů a hájů pak písmenem E, které odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g za 44 korun. Trojici známek na aršíku uzavírá Vltava s nominální hodnotou zastoupenou písmenem Z. To odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g za 50 korun.

Emise aršíku je doplněna třemi variantami obálek prvního dne vydání (FDC). Na první Smetana s úctou zdraví hejno holubů, kteří představují radost a staročeskou mírumilovnost, na druhé skladatel kráčí českým hájem v dobovém cylindru a na třetím motivu FDC slavný komponista naslouchá hukotu vody s rukou u ucha znázorňující jeho hluchotu.

Vyvalte sudy a opravte byt. Litomyšl oslaví 200 let od narození Bedřicha Smetany

Celou emisi vytiskla Tiskárna Hradištko. Aršík byl vydán v nákladu 22 tisíc kusů. Zájemci si mohou nový aršík pořídit na specializovaných přepážkách nebo v e-shopu na webových stránkách České pošty.

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli a zemřel 12. května 1884 v Praze. Od mládí se věnoval hudbě, zejména hře na klavír a kompozici. Pocházel ze zámožné poněmčené rodiny a po svém příklonu k češství celým svým dílem usiloval o vytvoření svébytného českého hudebního stylu. Ještě za života se stal předním reprezentantem české hudby a národní kultury. K jeho nejvýznamnějším dílům patří komická opera Prodaná nevěsta na libreto Karla Sabiny, cyklus šesti symfonických básní Má vlast a romantický Smyčcový kvartet e moll „Z mého života“, který zkomponoval již po ztrátě sluchu.